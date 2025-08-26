PAT * «CASA, L’ASSESSORE MARCHIORI GIOVEDÌ 28 AGOSTO A VALLARSA»

14.50 - martedì 26 agosto 2025

Riprendono gli appuntamenti sul territorio per illustrare ai cittadini le misure e gli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione provinciale sul tema dell’abitare.

Giovedì 28 agosto, l’assessore provinciale alle politiche per la casa, Simone Marchiori, sarà a Vallarsa, per un incontro pubblico in programma alle ore 18.30 presso il Teatro Sant’Anna.

“Continuiamo il percorso di dialogo e confronto con i territori positivamente avviato negli scorsi mesi con l’obiettivo di meglio chiarire ai cittadini, ai tecnici e agli amministratori locali cosa la Provincia mette in campo per agevolare e supportare l’accesso all’abitazione e le opportunità di riqualificazione” spiega Marchiori.

Insieme all’assessore, sarà presente anche il dirigente generale del Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale, Giovanni Gardelli.

In particolare, durante l’incontro pubblico saranno illustrati alla platea i contenuti del bando per la rivitalizzazione delle aree a rischio abbandono – misura che coinvolge complessivamente 32 comuni trentini, tra i quali anche il comune lagarino – ma anche i bandi per l’acquisto della prima casa e per la riqualificazione degli immobili attraverso gli incentivi per la ristrutturazione, nonché le misure di sostegno economico per le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto.