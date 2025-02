PAT * CASA: «80 PERSONE A CASTEL CONDINO, ALL’INCONTRO CON L’ASSESSORE MARCHIORI»

17.24 - mercoledì 19 febbraio 2025

Grande partecipazione ieri presso la sala del municipio. Casa: oltre 80 persone a Castel Condino all’incontro con l’assessore Marchiori. Sala del municipio gremita ieri sera a Castel Condino per l’incontro pubblico con l’assessore provinciale Simone Marchiori sul tema delle politiche per la casa. Oltre ottanta persone hanno ascoltato e posto domande per oltre due ore, segnale evidente dell’interesse e dell’attenzione della comunità verso le misure provinciali a sostegno del settore abitativo, dai contributi per l’acquisto della prima casa a quelli per l’affitto, fino agli incentivi per la ristrutturazione.

“Siamo soddisfatti dell’ottima partecipazione e del livello di attenzione dimostrato dai presenti – ha commentato l’assessore provinciale alle politiche per la casa, Simone Marchiori –. È fondamentale che le persone conoscano gli strumenti a loro disposizione e abbiano la possibilità di chiarire ogni dubbio. Il confronto diretto con la comunità ci permette di raccogliere spunti utili per migliorare e rendere ancora più accessibili le misure provinciali”.

La serata, che ha visto un confronto aperto e partecipato con i cittadini, è stata introdotta dal primo cittadino di Castel Condino, Stefano Bagozzi. Numerose le domande e le richieste di chiarimento, a testimonianza della volontà di comprendere al meglio le opportunità offerte dall’Amministrazione provinciale. Tra il pubblico, anche professionisti e tecnici del settore, interessati non solo ai dettagli operativi delle misure, ma anche alle modalità più efficaci per promuoverle.

Nel pomeriggio si era già svolto un incontro fra l’Assessore, il dirigente generale di unità di missione strategica resilienza abitativa, sostenibilità e assegno unico, Walter Viola, e la Conferenza dei Sindaci delle Giudicarie sempre sul tema delle politiche della casa. In questa occasione l’assessore Marchiori ha ribadito la propria disponibilità ad organizzare altri incontri sul territorio con la popolazione.