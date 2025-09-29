PAT * CARABINIERI: «FUGATTI RICEVE IL NUOVO COMANDANTE PEZZILLO, PRIMO INCONTRO ISTITUZIONALE»

18.04 - lunedì 29 settembre 2025

“La collaborazione istituzionale non è solo un concetto astratto, ma per noi è una risorsa concreta in più per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini”. Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha accolto oggi nel palazzo della Provincia il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Andrea Pezzillo, subentrato nella guida dell’Arma sul territorio trentino.

“Al colonnello Pezzillo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro – ha aggiunto Fugatti – nella certezza che la sua esperienza e il suo profilo professionale saranno un valore aggiunto per la sicurezza e la tutela della nostra comunità. La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è da sempre fondamentale per il Trentino e sono sicuro che proseguirà con lo stesso spirito di impegno e dedizione che contraddistingue questa preziosa presenza sul territorio”.

Nato nel 1979 a Novara, il colonnello Pezzillo ha intrapreso la carriera militare a 19 anni, frequentando l’Accademia Militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.

Ha maturato una lunga e articolata esperienza professionale, ricoprendo incarichi di comando e responsabilità in diverse realtà italiane. Dopo una prima esperienza al Nucleo Operativo e Radiomobile di Corleone, ha guidato la Compagnia dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme per quattro anni. Successivamente ha assunto incarichi investigativi a Milano e Perugia con il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) e con il Nucleo Investigativo, occupandosi di indagini complesse in materia di criminalità organizzata, eversione, terrorismo, corruzione e criminalità economica.

Negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Firenze, coordinando le attività investigative e operative del territorio. Ha inoltre maturato esperienza internazionale, prendendo parte per otto mesi alla Missione NATO in Kosovo.

Il presidente Fugatti ha infine espresso al colonnello Pezzillo la disponibilità della Provincia a garantire la massima collaborazione istituzionale, ringraziando l’Arma per il quotidiano impegno a tutela della comunità trentina.