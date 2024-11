PAT * CANTINA SOCIALE AVIO: FUGATTI, “IL RICORDO DI MATTEO MATTEI, DIRETTORE GENERALE ED ENOLOGO”

16.12 - domenica 10 novembre 2024

Il ricordo di Matteo Mattei, direttore generale della Cantina Sociale di Avio ed enologo scomparso lo scorso mese di febbraio, è stato il momento centrale della Giornata del Ringraziamento celebrata oggi nella sede della Cantina Sociale.

Gli ampi spazi della struttura di Avio sono quasi sembrati piccoli per la nutrita presenza di soci, autorità comunali (presente fra gli altri il sindaco Ivano Fracchetti), Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, cittadini, mezzi agricoli e di trasporto.

Tante espressioni della comunità hanno voluto celebrare questa ricorrenza ma soprattutto ricordare una figura centrale di questa realtà cooperativa alla presenza dei famigliari di Mattei.

Ad Avio è intervenuto anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. “Matteo Mattei – ha affermato – ha fatto tanto non solo per la Cantina Sociale ma anche per il territorio grazie alla capacità che aveva, accanto alle indiscutibili doti tecniche, di sapersi relazionare con le persone.

Aveva la consapevolezza dell’importanza di ascoltare i soci e sapeva leggere la realtà locale; capacità che ha saputo valorizzare a beneficio della cooperativa e dell’intera comunità.”

Fugatti, dopo aver ricordato anche la conoscenza e l’amicizia personale con Mattei sin dalla giovane età, ha rivolto un particolare saluto ai suoi famigliari, presenti oggi alla Cantina Sociale di Avio.

La mattinata si è aperta con la messa celebrata dal parroco, don Luigi Amadori, con la cornice musicale della Corale di S. Maria Assunta.

Dopo il ringraziamento per i doni della terra e il ricordo di Mattei, nel corso della celebrazione sono stati rivolti appelli alla solidarietà e alla pace, con riferimento ai conflitti nello scenario internazionale, e a un maggior senso di responsabilità dell’uomo rispetto ai disastri naturali ai quali assistiamo.

Il presidente della Cantina Sociale di Avio, Lorenzo Libera, ha ricordato le doti umane di Mattei, citando in particolare la sua generosità e il suo spirito di servizio che lo ha visto impegnato nel lavoro sino alla sua scomparsa. A sua memoria, a margine della messa è stata scoperta una targa che verrà affissa alla sala riunioni a lui intitolata presso la Cantina Sociale, luogo di particolare valenza simbolica per le capacità relazionali di Mattei.

Dopo la messa v’è stata la benedizione dei mezzi agricoli e di trasporto; la mattinata si è conclusa con un momento conviviale.

Lo scorso aprile a Mattei è stato assegnato al Vinitaly il “Premio Angelo Betti – Benemeriti della vitivinicoltura”, annuale medaglia per coloro che hanno maggiormente contribuito al progresso qualitativo della produzione viticola ed enologica del loro territorio e alla crescita del mondo del vino italiano.

Il premio è stato istituito nel 1973 in collaborazione con gli assessorati regionali e delle Province autonome.