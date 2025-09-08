PAT * CAMPANA DEI CADUTI: «ROVERETO CELEBRA IL CENTENARIO DI MARIA DOLENS CON UN CONCERTO DELLA GUARDIA DI FINANZA, IL 12/9 ORE 19.30»

15.01 - lunedì 8 settembre 2025

Dal 4 ottobre 1925 Maria Dolens diffonde i suoi rintocchi, prima dal bastione Malipiero del Castello di Rovereto e poi, grazie all’intuizione del reggente padre Eusebio Iori, dal Colle di Miravalle.

In occasione del centenario della Campana dei Caduti e in omaggio a padre Iori, che ne curò anche la riparazione e la rifusione, venerdì 12 settembre prossimo, alle ore 19.30 è in programma un concerto della Banda della Guardia di Finanza presso la sede della Fondazione, sul Colle di Miravalle a Rovereto.

Prenderà parte all’evento l’assessore provinciale all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità con competenza sulle iniziative per la promozione della pace Francesca Gerosa.

Presenti il reggente della Fondazione Campana dei Caduti Marco Marsilli e numerose autorità civili, militari e religiose.

L’evento è realizzato con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Rovereto-Città della Pace, della Guardia di Finanza, dell’Associazione Italia Austria, dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento e dei Frati Cappuccini.

Entrata libera.