PAT * “CAMMINANDO DA PECHINO A TRENTO“: «IL PROGETTO DI AVVICINAMENTO DELLA FIACCOLA OLIMPICA DEDICATO ALLE SCUOLE, CHE UNISCE EDUCAZIONE – SPORT – CONSAPEVOLEZZA»

19.24 - lunedì 10 febbraio 2025

Hanno aderito al progetto 47 classi seconde della scuola secondaria di primo grado, per un totale di 902 alunni. “Camminando da Pechino a Trento”, il progetto di avvicinamento della fiaccola olimpica dedicato alle scuole.

“È con grande piacere che diamo oggi il via all’iniziativa “Camminando da Pechino a Trento – Walking the Games”, una proposta che unisce educazione, sport e consapevolezza sull’importanza del movimento nella vita quotidiana – ha affermato la vicepresidente e assessore all’istruzione e sport Francesca Gerosa, che stamani ha dato il via alle attività. Con questo progetto vi invitiamo a mettervi in cammino, letteralmente e simbolicamente, per percorrere idealmente la distanza che separa Pechino da Trento: 11.500 km, ovvero oltre 15 milioni di passi. Un cammino che non è solo fisico, ma anche culturale e simbolico, che vi porterà a scoprire luoghi, storie e culture diverse, mentre lavorate insieme per un obiettivo comune. Sarà una sfida entusiasmante, in cui ogni passo conta, e in cui la collaborazione, la determinazione e la costanza faranno la differenza. Per raggiungere l’obiettivo sarà infatti necessario il contributo di tutti.

La squadra vince sempre, a scuola e nella vita – ha detto la vicepresidente Gerosa rivolgendosi ai ragazzi collegati via streaming per la cerimonia di inizio delle attività. – Ringrazio i docenti e le scuole che hanno voluto aderire a questo progetto, alla cui realizzazione concorre l’impegno di tutti. Ringrazio particolarmente anche Marco Cavallari che ha ideato la app e investito personalmente nel software che ne ha permesso la realizzazione”.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta oggi presso la vicepresidenza della Provincia, hanno partecipato la presidente CONI Trento, Paola Mora e il vicepresidente CONI Trento, Massimo Eccel.

Da remoto sono poi intervenuti Jacopo Mazzetti e Federico Tasso, referenti legacy Milano Cortina 2026 e Erica Antoniol, Coordinatrice del Centro Nazionale Fiamme Oro di Moena, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei giovani nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Gli ultimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali si sono tenuti a Pechino nel 2022 e proprio da Pechino è partita la fiaccola olimpica che idealmente arriva ora nella Provincia di Trento, anche per mezzo di questa iniziativa. Si tratta di un progetto rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, che accompagneranno virtualmente il viaggio della fiaccola olimpica camminando. Studenti e studentesse, utilizzando un piccolo orologio contapassi fornito in dotazione dal CONI, potranno verificare quanti passi hanno compiuto in un singolo giorno. Ogni partecipante caricherà giornalmente i suoi passi su di un’apposita App, sia dal cellulare che dal computer, e potrà così controllare i suoi passi e quelli compiuti dalla sua classe. La classe che completerà il percorso per prima vincerà un soggiorno presso la caserma delle fiamme Oro di Moena.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda ai giovani almeno un’ora di attività fisica al giorno, e il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto propria questa indicazione inserendola nella Carta Olimpica. Il CONI ha pertanto ideato una proposta che traduce questa raccomandazione in un’iniziativa concreta, che unisce il valore educativo della scuola a quello formativo dello sport – ha sottolineato la presidente del CONI Trento Paola Mora rivolgendosi a tutte le classi collegate via streaming dalle rispettive sedi. Ricordo – ha proseguito Paola Mora – che la classe che riuscirà a raggiungere l’obiettivo del maggior numero di passi nel minor tempo possibile, avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica presso la Caserma delle Fiamme Oro di Moena, un riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati. Ringrazio anch’io i docenti che hanno colto questa opportunità e si sono messi in gioco con le loro classi per questo percorso di cammino, unito ai sani stili di vita. Ricordo, infatti, che il progetto prevede anche l’intervento di esperti nutrizionisti che sapranno fornire ai partecipanti le strategie alimentari per migliorare performance e alimentazione”.

Il progetto, non ha solo una valenza per l’incentivazione al sano movimento, ma consente anche una multidisciplinarietà mettendo a disposizione dei ragazzi contributi sia storici che geografici da fruire tramite la webapp riferiti al percorso compiuto dalla fiaccola olimpica.

All’edizione 2025 del progetto hanno aderito 47 classi della scuola secondaria di primo grado, per un totale di 902 studenti. Parteciperà, fuori concorso, anche una squadra costituita dai collaboratori dell’Assessorato istruzione, cultura e sport e del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia, a dimostrazione del fatto che il movimento è importante a tutte le età.