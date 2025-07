PAT * BRUNICO – FESTA DELL’EUREGIO 2025:« KOMPATSCHER, MARCHIORI E WOHLGEMUTH CELEBRANO “L’UNITÀ NELLA DIVERSITÀ”»

18.20 - domenica 20 luglio 2025

È stata una giornata indimenticabile. Un incontro oltre i confini. Oggi a Brunico l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino ha celebrato insieme alla popolazione delle tre Province “l’unità nella diversità”. Come da tradizione, alcuni mesi prima della fine del suo biennio di presidenza, la Provincia autonoma di Bolzano, ha invitato tutti alla Festa dell’Euregio 2025. Dal 1° ottobre la presidenza passerà al Tirolo.

La Festa dell’Euregio si è svolta quest’anno nell’ambito della tre giorni di “Brunico in festa”. Al corteo attraverso la città, nel quale era presente un carro dedicato all’Euregio, hanno preso parte il presidente dell’Euregio, nonché presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento Simone Marchiori e il vicepresidente del Tirolo Philip Wohlgemuth.

Nel successivo “dialogo Euregio”, in piazza del Municipio, il presidente dell’Euregio Kompatscher ha ricordato la sostanza dell’essere “uniti nella diversità”. “Nella nostra Euregio vivono persone con lingue e culture diverse. Eppure, come piccola ‘Europa nell’Europa’, formiamo un’unità che nasce dalla storia comune e per la quale vogliamo costruire un futuro comune, con un valore aggiunto per la popolazione”, ha detto il presidente Kompatscher.

“Siamo legati da una storia e da valori comuni. L’Euregio non è solo un’istituzione, ma una comunità viva che costruisce ponti tra persone, culture e territori, nel segno dell’unità nella diversità. Il futuro del nostro arco alpino si costruisce insieme, con responsabilità e visione condivisa, rafforzando, giorno dopo giorno, la nostra collaborazione euroregionale”, questo il commento dell’assessore Marchiori.

Il presidente Kompatscher, l’assessore Marchiori e il vicepresidente Wohlgemuth, hanno poi ricordato i due anni di lavoro su nuovi progetti comuni come il bollettino meteorologico dell’Euregio, il progetto cinematografico culinario “Euregio in tavola”, l’Euregio-Ticket, la borsa lavoro Euregio e la prosecuzione di oltre 100 progetti in vari ambiti della società, della cultura, della gioventù, della ricerca, della scienza e dell’economia.

A seguire, tre giovani ospiti: Celina Moser dal Tirolo, Simon Mariacher dell’Alto Adige e Assia Brahimi del Trentino, insieme a Josef Urthaler di Brunico, in rappresentanza degli adulti, hanno parlato del loro approccio ed esperienza personale al motto della presidenza altoatesina “Superare i confini”, condividendo visioni e obiettivi per lo sviluppo futuro dell’Euregio.

Infine, presso lo stand informativo dell’Euregio, i visitatori hanno potuto documentarsi durante tutta la giornata sulla storia comune, sul presente e sui progetti dell’Euregio per la popolazione, mettendo alla prova le loro conoscenze e competenze sull’Euregio, partecipando a un concorso a premi organizzato dalle associazioni turistiche.