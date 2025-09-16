PAT * “BRANI DI STORIA VISSUTA”: «IL 22/9 LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIORGIO POSTAL, CON FUGATTI E KOMPATSCHER (HOTEL TRENTO – ORE 18.30)»

12.02 - martedì 16 settembre 2025

Lunedì 22 settembre alle 18.30 presso il Grand Hotel Trento si terrà la presentazione del libro “Brani di storia vissuta” di Giorgio Postal, una raccolta autobiografica che ripercorre i momenti significativi della storia del Trentino.

All’evento aperto al pubblico, saranno presenti anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che interverranno sui temi dell’autonomia, della memoria e del servizio pubblico. A moderare sarà Elisa Bertò, rappresentante del Trentino nel Segretariato generale dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

L’incontro rientra nell’ambito dell’iniziativa “Autonomia. Il cammino della comunità trentina” e rappresenta un’occasione per riflettere sul percorso dell’autonomia trentina, tra memoria storica e attualità istituzionale. Il libro, “Brani di storia vissuta”, presentato dallo stesso autore Giorgio Postal, raccoglie testimonianze, ricordi e riflessioni personali della vita nel secondo dopoguerra.

Postal, al tempo già senatore e figura di primo piano nelle istituzioni locali, riesce a intrecciare biografia e impegno civile, raccontando la storia del Trentino e dell’Italia di quei tempi, toccando inoltre temi centrali come la democrazia, l’autonomia e il servizio sociale.

La presentazione della raccolta sarà seguita da un dialogo, aperto al pubblico, tra l’autore e i presidenti Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

L’evento, organizzato dal Rotary Club del Trentino Alto Adige e dalla Fondazione Museo storico del Trentino, è inserito all’interno del percorso “Autonomia. Il cammino della comunità trentina”, promosso dall’Assessorato alla promozione della conoscenza dell’Autonomia.