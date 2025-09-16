PAT * “BRANI DI STORIA VISSUTA”: «IL 22/9 LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIORGIO POSTAL, CON FUGATTI E KOMPATSCHER (HOTEL TRENTO – ORE 18.30)»

Lunedì 22 settembre alle 18.30 presso il Grand Hotel Trento si terrà la presentazione del libro “Brani di storia vissuta” di Giorgio Postal, una raccolta autobiografica che ripercorre i momenti significativi della storia del Trentino.
All’evento aperto al pubblico, saranno presenti anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che interverranno sui temi dell’autonomia, della memoria e del servizio pubblico. A moderare sarà Elisa Bertò, rappresentante del Trentino nel Segretariato generale dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.
L’incontro rientra nell’ambito dell’iniziativa “Autonomia. Il cammino della comunità trentina” e rappresenta un’occasione per riflettere sul percorso dell’autonomia trentina, tra memoria storica e attualità istituzionale. Il libro, “Brani di storia vissuta”, presentato dallo stesso autore Giorgio Postal, raccoglie testimonianze, ricordi e riflessioni personali della vita nel secondo dopoguerra.
Postal, al tempo già senatore e figura di primo piano nelle istituzioni locali, riesce a intrecciare biografia e impegno civile, raccontando la storia del Trentino e dell’Italia di quei tempi, toccando inoltre temi centrali come la democrazia, l’autonomia e il servizio sociale.
La presentazione della raccolta sarà seguita da un dialogo, aperto al pubblico, tra l’autore e i presidenti Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.
L’evento, organizzato dal Rotary Club del Trentino Alto Adige e dalla Fondazione Museo storico del Trentino, è inserito all’interno del percorso “Autonomia. Il cammino della comunità trentina”, promosso dall’Assessorato alla promozione della conoscenza dell’Autonomia.