PAT * BONUS ENERGIA: « AL VIA LA RACCOLTA DELLE DOMANDE FINO AL 31 MAGGIO, PER CHI NON HA UN FORNITORE ACCREDITATO ALL’INIZIATIVA »

15.11 - venerdì 31 marzo 2023

Non hai ricevuto il Bonus energia? Ecco come chiederlo online. Da oggi fino al 31 maggio la raccolta delle domande per chi non ha un fornitore accreditato all’iniziativa e non ha ricevuto lo sconto in bolletta. La procedura sul web, qui le info

Procede l’erogazione del Bonus energia, la misura approvata dalla Giunta provinciale per sostenere famiglie di fronte ai rincari. Si tratta di uno sconto di 180 euro per le utenze domestiche di tipo residente, riconosciuto direttamente in bolletta o, qualora il fornitore non sia accreditato, previa richiesta telematica. Allo stato attuale, molte famiglie trentine hanno già ottenuto o stanno per ottenere in automatico il Bonus in questione grazie all’accreditamento tra la Provincia ed i rispettivi fornitori di energia elettrica. Complessivamente ammonta a 28,6 milioni di euro la somma dei Bonus riconosciuti sotto forma di sconto in bolletta da parte dei fornitori accreditati.

C’è poi un’importante novità rivolta ai cittadini per favorire la capillarità della misura. A partire da domani, venerdì 31 marzo, in favore di quanti non hanno percepito il beneficio a causa della mancata adesione dei fornitori all’accreditamento, la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione un modulo online per dichiarare i requisiti necessari per ottenere l’accredito del Bonus sul proprio conto corrente. Questo modulo può servire anche a coloro che non hanno ottenuto il Bonus in via automatica perché non è stato possibile verificare nei loro confronti il possesso di tutti requisiti o perché nel frattempo si è subentrato ad un titolare risultante deceduto nella prima fase di erogazione del Bonus. Inoltre, il modulo online consente ai titolari di contratto di fornitura di energia con operatori accreditati di conoscere il motivo per cui sono stati esclusi dall’erogazione automatica del Bonus.

Il portale online per il Bonus energia

Da oggi (a partire dalle ore 8.00) fino al 31 maggio 2023 sarà disponibile a questo indirizzo il modulo, sviluppato con il supporto di Trentino Digitale, per dichiarare il possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare del Bonus energia provinciale 2022 di 180 euro.

In particolare, il modulo può essere utilizzato nei seguenti casi:

1. il contratto di fornitura è stato stipulato con operatori economici che non hanno aderito all’accreditamento della Provincia, richiesto per l’erogazione del Bonus energia provinciale 2022 in via automatica, cioè mediante sconto in bolletta;

2. il titolare dell’utenza, pur afferendo a fornitori aderenti all’accreditamento della Provincia, è rimasto escluso dall’erogazione del Bonus energia provinciale 2022 in via automatica, per impossibilità a verificare il dato reddituale riferito all’anno 2020;

3. l’utenza è stata attivata successivamente alla data del 1° dicembre 2022 e a condizione che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:

l’attivazione derivi da una volturazione di un precedente contratto di fornitura di energia elettrica ad uso domestico di tipo “residente” con potenza impegnata fino a 6,6 kw attivo alla data del 1° dicembre 2022 in capo ad un soggetto deceduto;

il nuovo titolare dell’utenza di energia elettrica era alla data del 1° dicembre 2022 persona residente nel luogo in cui è ubicato il POD dell’utenza di energia elettrica alla quale è subentrato.

4. il titolare dell’utenza ha comunicato dopo il 1° dicembre 2022 al proprio fornitore un nuovo codice fiscale in sostituzione di un precedente errato.

Erogazione del Bonus

Il Bonus sarà erogato dall’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa entro il 16 agosto 2023 mediante accredito sul conto corrente indicato nel modulo online.

Invece, il cittadino che non ha percepito il Bonus potrà verificare direttamente nell’area dedicata i requisiti non rispettati che hanno comportato la sua esclusione dal beneficio.

Informazioni

Per informazioni ci si può rivolgere al numero verde 800.196.977, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, oppure si può inviare una mail alla casella di posta carobollette.apapi@provincia.tn.it.

Il modulo online attivo dalle 8.00 del 31 marzo

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Bonus-energia-provinciale-2022-presentazione-richiesta-in-via-autonoma