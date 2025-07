PAT * BIKE LANE: «AL VIA IL TRATTO DA VALDA A STRAMENTIZZO, FUGATTI: “INTERVENTO PER RAFFORZARE CULTURA DEL RISPETTO”»

15.50 - mercoledì 23 luglio 2025

Bike Lane 2025: si completa la sperimentazione con il tratto da Valda a Stramentizzo. I lavori inizieranno domani, giovedì 24 luglio. Il secondo intervento, dopo quello da Mezzolombardo a Fai della Paganella, verrà realizzato dunque da Valda a Stramentizzo fino all’ incrocio con la SP 71, in entrambi i sensi di marcia per la parte di competenza della Provincia autonoma di Trento.

“Prosegue – sottolinea il presidente Maurizio Fugatti – un intervento che consideriamo importante per la sicurezza di chi utilizza le nostre strade e che darà un contributo, questo è l’auspicio, ad aumentare il rispetto dovuto a tutti gli utenti sulla carreggiata. Per gli automobilisti sarà un deterrente che li porterà ad avere maggiore attenzione per i ciclisti e per tutti sarà un richiamo al rispetto delle nuove norme del codice della strada”.

Il progetto ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza dei ciclisti in situazioni nelle quali risulta difficoltosa la realizzazione di piste ciclabili. A seconda della dimensione e della conformazione della strada, si traduce nella previsione di tratti di corsie ciclabili sia promiscue (ossia, delimitate da linea tratteggiata valicabile anche dai veicoli a motore) sia, ove tecnicamente possibile, esclusive con linea continua.

Il tracciamento orizzontale serve per ricordare agli automobilisti la possibile presenza di biciclette sulla carreggiata e per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei ciclisti.

Nel rispetto del codice della strada i ciclisti dovranno utilizzare la corsia ciclabile, evitando la marcia affiancata e prestando attenzione durante i sorpassi, mentre i conducenti dei veicoli dovranno rispettare la distanza laterale minima di 1,5 metri nei sorpassi (dove possibile e questa è una regola recentemente introdotta a livello nazionale con la modifica del codice della strada) e dare precedenza alle biciclette in caso di attraversamento della corsia; va comunque precisato che tale comportamento va attuato anche in assenza delle corsia ciclabile.