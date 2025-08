PAT * «BENESSERE E INCLUSIONE, INAUGURATO A MOLVENO IL NUOVO PERCORSO KNEIPP SANT’ANTONIO, SPINELLI: RESTITUISCE DIGNITÀ AL LAVORO E VALORIZZA IL TERRITORIO»

19.12 - venerdì 1 agosto 2025

Salute, riqualificazione ambientale e inclusione lavorativa. Tre concetti chiave, che hanno portato alla nascita del nuovissimo percorso kneipp “Sant’Antonio”, inaugurato oggi a Molveno, nei pressi del centro ittiogenico e all’ingresso del Parco Naturale Adamello Brenta.

L’intervento è stato realizzato dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (Sova) della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Comune di Molveno, per un investimento complessivo di 329.140 euro.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il vicepresidente e assessore provinciale al lavoro, Achille Spinelli, il sindaco di Molveno Lorenzo Donini, il presidente della Comunità della Paganella Alberto Perli e il dirigente del Servizio Sova Maurizio Mezzanotte, insieme a numerosi amministratori locali.

“I lavoratori e le lavoratrici del Progettone sono il cuore pulsante del nostro sistema – ha dichiarato il vicepresidente Spinelli –. Hanno accettato la sfida di rientrare nel mondo del lavoro con dignità, competenza e spirito di servizio. Il risultato è un’opera che, per qualità e cura, potrebbe tranquillamente trovarsi nei giardini di un hotel a cinque stelle”.

Il nuovo percorso si sviluppa in un’area verde riqualificata, dove l’acqua utilizzata proviene dal canale “Taialacqua”, lo stesso che alimenta la storica segheria di Molveno.

Il progetto ha previsto la creazione di camminamenti su fondi naturali diversificati, vasche con temperature alternate, pontili in legno di larice, un laghetto con ciottoli e acciaio corten, aree relax con sedute in legno, illuminazione integrata e opere di sottoservizi.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’inserimento paesaggistico, con la piantumazione di specie autoctone e soluzioni verdi per garantire la privacy dei visitatori.

“La realizzazione di quest’opera – ha proseguito Spinelli – è la dimostrazione concreta di come il nostro modello sappia coniugare dignità del lavoro e valorizzazione del territorio.

Il Progettone rappresenta una vera opportunità di crescita, personale e collettiva: coinvolgiamo 1.800 persone in tutta la provincia, in attività che spaziano dai cantieri ambientali agli uffici, dai musei ai castelli, offrendo percorsi di formazione, sviluppo e inclusione”.

La direzione dei lavori è stata curata dal Servizio Sova, mentre l’esecuzione è stata affidata alle squadre del Progettone, con l’impiego di 4-5 operai per una stagione lavorativa e mezza, sotto la supervisione di tecnici incaricati dal Comune.

Il percorso è ispirato al metodo Kneipp, basato sull’alternanza tra acqua calda e fredda per stimolare la circolazione e il tono muscolare.

Sarà gestito dal Comune di Molveno e accessibile al pubblico con un contributo simbolico.