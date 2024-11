PAT * BANDO PRIMA CASA: «ULTERIORI 1,9 MILIONI PER IL 2024, NUOVE RISORSE A FRONTE DI 200 DOMANDE GIÀ REGISTRATE»

13.56 - venerdì 29 novembre 2024

Bando prima casa, ulteriori 1,9 milioni per il 2024. Nuove risorse, a fronte di quasi 200 domande già registrate, che si aggiungono ai 1,1 milioni già stanziati per l’annualità. Marchiori: “Positivo l’interesse riscontrato in così poco tempo, le nuove risorse consentiranno di dare risposta a un maggior numero di domande”.

A tre settimane dall’apertura, avvenuta lo scorso 6 novembre, sono quasi 200 le domande presentate per accedere all’agevolazione prevista dal bando provinciale per l’acquisto della prima casa da risanare. A fronte di tale partecipazione, nella seduta odierna la Giunta provinciale ha deciso di assegnare, su proposta dell’assessore alle politiche per la casa Simone Marchiori, nuove risorse per l’annualità 2024 della misura: si tratta di poco più di 1,9 milioni di euro (1.935.000 euro), somma che porta così complessivamente ad otre 3 milioni (3.070.000 di euro) le risorse disponibili per le domande che perverranno entro il 31 dicembre 2024.

“Siamo soddisfatti della positiva risposta al bando, che testimonia come questa misura intercetti un bisogno reale di molte famiglie e giovani – le parole dell’assessore Marchiori – . La disponibilità di ulteriori risorse ci consentirà di accogliere un maggior numero di domande e conferma la volontà dell’esecutivo provinciale di dare risposte concrete alle esigenze abitative dei cittadini. Restiamo aperti alla possibilità di valutare, anche a fronte dei numeri che registreremo, ulteriori integrazioni anche per il 2025 se necessario”.

Nelle specifico, delle quasi 200 domande, circa 25 provengono da famiglie numerose, le restanti sono divise in egual misura tra giovani under 40 e giovani coppie under 40.

“Sono numeri significativi, ci stimolano a proseguire nel sostegno a chi desidera costruire il proprio progetto di vita in Trentino, con un’attenzione particolare ai giovani, alle giovani coppie e a chi sceglie di investire nei nostri centri periferici. È fondamentale promuovere opportunità che favoriscano l’autonomia abitativa e la rigenerazione del territorio, accompagnando i cittadini nel realizzare i loro obiettivi e rafforzando le comunità locali.”

A seguito dell’integrazione odierna, la prima tranche di risorse previste dal bando per i mesi di novembre e dicembre 2024 ammonta dunque a poco più di 3 milioni di euro (3.070.000 euro), mentre per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2025 sono ad oggi disponibili 5 milioni di euro.

La misura, si ricorda, prevede un sostegno economico da parte della Provincia autonoma di Trento pari a:

euro 20.000,00 in caso di acquisto da parte di un/una giovane under 40;

euro 25.000,00 in caso di acquisto da parte di una giovane coppia (entrambi i componenti under 40);

euro 30.000,00 in caso di acquisto da parte di uno o entrambi i genitori della famiglia numerosa, composta da tre o più figli a carico.

Il contributo è maggiorato di euro 10.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione sia presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75%

Le domande possono essere presentate sino al 31 agosto 2025 tramite l’apposita pagina sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, all’indirizzo , dove sono contenuti anche tutti i criteri e i requisiti previsti dal Bando.

Il contributo sarà erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento delle risorse.