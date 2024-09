PAT * AZIENDA BERTEOTTI – LAVIS: «L’ASSESSORE SPINELLI PRESENTE PER IL 50MO ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ»

10.44 - domenica 29 settembre 2024

Una vera e propria festa, quella per il 50° anniversario di attività dell’azienda Berteotti Giovanni Srl a cui ieri ha partecipato a Lavis l’assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli, portando il saluto della Giunta provinciale di Trento.

“Un traguardo importante – ha sottolineato l’assessore – per una azienda legata al territorio ma in grado di confrontarsi con il mercato nazionale e internazionale in un settore competitivo. Cinquant’anni di attività sono un’esempio di capacità di fare, di volontà artigiane di costruire. Avete interpretato al meglio lo spirito trentino di fare impresa, di farla bene e di farla con i lavoratori” ha continuato Spinelli, che ha poi spostato l’attenzione sulle sfide future e sul ruolo dell’ente pubblico per sostenere la competitività delle imprese. “Viviamo uno scenario tutto da interpretare, che può portare a interrogarvi anche sugli investimenti futuri. La Provincia su questo fronte è pronta a supportarvi e ad accompagnarvi e sono certo che anche nei prossimi anni saprete essere al passo del mercato e forti come lo siete stati sino ad ora” ha concluso Spinelli.

All’evento, oltre ai titolari, hanno partecipato i collaboratori dell’azienda, il presidente della Camera di Commercio di Trento Andrea De Zordo e diversi rappresentanti di altre aziende del territorio.

La Berteotti Giovani SRL è un’azienda metalmeccanica che produce stampi per la deformazione della lamiera ed è specializzata nel settore automotive. Alcune delle più prestigiose case automobilistiche montano componenti in lamiera stampati con attrezzature prodotte dall’azienda che lavora anche per aziende dei settori elettrodomestico, edilizia, arredamento e scaffalature industriali. L’azienda è stata fondata da Giovanni Berteotti nel 1974 ed il passaggio generazionale ai 3 figli Claudio, Ivano e Michele è avvenuto nel corso dei primi anni 2000.

Oggi l’azienda occupa 30 persone, il fatturato annuo è di circa 5 milioni di euro, di cui circa l’80% verso l’estero. Ha sede a Lavis e ha a disposizione un’area produttiva di 2.000 mq.