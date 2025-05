PAT * AUTONOMIA: FUGATTI, «UN PASSO AVANTI, L’AULA HA DATO IL PARERE POSITIVO AL DDL LEGGE COSTITUZIONALE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI AUTONOMIA»

16.34 - mercoledì 7 maggio 2025

L’aula del Consiglio provinciale ha dato il parere positivo al ddl di legge costituzionale per la modifica dello Statuto di autonomia.

“Il parere favorevole espresso oggi dal Consiglio provinciale sul disegno di legge costituzionale per le modifiche allo Statuto speciale, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 aprile, rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare l’autonomia del nostro Trentino”. È quanto ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al termine delle votazioni.

L’introduzione del principio d’intesa per le future modifiche dello Statuto è stata importante per il buon esito delle trattative con il Governo. Non solo abbiamo riportato il nostro livello di autonomia agli standard del 1992, ma abbiamo anche ottenuto nuove competenze, come la gestione dell’ambiente, della fauna selvatica, commercio e rafforzato quelle già esistenti.

È un atto di responsabilità e visione, che guarda al futuro della nostra comunità. Ringrazio tutte le forze politiche, anche di minoranza, che, con spirito istituzionale, hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato.

Ora ci aspettiamo un percorso condiviso anche a livello nazionale. La nostra autonomia speciale è uno strumento vivo, che va aggiornato, difeso e valorizzato ogni giorno, nell’interesse di tutti i cittadini trentini.