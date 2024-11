PAT * AUSCHWITZ: «VIAGGIO NELLA MEMORIA PER 175 GIOVANI TRENTINI, PRE-ISCRIZIONI APERTE FINO AL 24/11»

14.57 - sabato 2 novembre 2024

Viaggio nella memoria ad Auschwitz per 175 giovani trentini.Aperte le preiscrizioni fino al 24 novembre 2024. La Piattaforma sulla memoria e la cittadinanza attiva rivolta ai giovani “Coordinate – rotte di cittadinanza” riparte con il progetto Promemoria Auschwitz.eu, il viaggio della memoria che darà la possibilità a 175 giovani provenienti dal Trentino di visitare dal 12 al 17 febbraio 2025 il ghetto ebraico di Cracovia e i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Le preiscrizioni saranno aperte fino al 24 novembre sul sito www.arcideltrentino.it.

175 ragazze e ragazzi potranno vivere un’esperienza di grande crescita formativa grazie alla Piattaforma sulla memoria e la cittadinanza attiva, denominata “Coordinate – rotte di cittadinanza”, che propone ai giovani tre progetti: Campi della legalità-Estate in campo, l’esperienza di volontariato estivo e i beni confiscati alla mafia, Ultima fermata Srebrenica, sulla guerra in ex Jugoslavia, e Promemoria Auschwitz.eu, il viaggio della memoria a Cracovia e nei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau.

“Ognuno di questi progetti rappresenta una singola “coordinata” sulla memoria, sulla legalità, sulla costruzione della pace, sulla garanzia dei diritti: i capisaldi della democrazia e della cittadinanza – ha dichiarato la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore alle politiche per i giovani, Francesca Gerosa. Promemoria Auschwitz, così come tutti gli altri progetti di Coordinate – ha proseguito – servono per formare cittadini più consapevoli delle loro responsabilità verso la comunità. Perché la democrazia ha bisogno di sviluppare costantemente consapevolezza e pensiero critico tra i propri cittadini, per radicarsi e tutelarsi, partendo proprio dai giovani”.

Il progetto Promemoria Auschwitz.eu è il viaggio della memoria che mira a promuovere la partecipazione dei giovani e ad accompagnarli nella comprensione del passato e nella lettura del presente. Il progetto è rivolto a 175 trentini, seguiti da 18 tutor volontari e da 4 membri dello staff.

Promemoria_Auschwitz.eu è sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Trentino Alto Adige- Südtirol. Le associazioni promotrici sono Arci del Trentino con la collaborazione di Deina Trentino aps. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di attività laboratoriali, di restituzione alla comunità e del Memowalk, un percorso storico a tappe attraverso alcuni luoghi significativi per la storia e la memoria della città di Trento. Dopo il percorso formativo e laboratoriale, i partecipanti visiteranno Cracovia ed i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau dal 12 al 17 febbraio 2025.

“Poter coinvolgere i giovani con Promemoria Auschwitz è per noi molto importante – ha detto Andrea La Malfa, presidente di Arci del Trentino – non solo per il dovere civico di perpetuare la memoria, ma anche per rispondere all’urgenza di fornire strumenti utili per comprendere l’oggi. Che succede quando si inizia a pensare che alcune categorie di persone non hanno diritti? Come una società scivola verso la disumanità e accetta l’orrore fino a normalizzarlo? Anche oggi non possiamo dire di essere esenti da quei meccanismi”.

Possono partecipare al progetto tutte le giovani ed i giovani trentini di età compresa fra i 17 ed i 25 anni compiuti, pre-iscrivendosi fino alle ore 24.00 di domenica 24 novembre 2024. La quota di partecipazione al progetto, comprensivo del viaggio, è di 170 €, a cui aggiungere la tessera associativa, comprendente di assicurazione, di 10 €. I partecipanti saranno scelti in base ad una lettera motivazionale compilabile on line insieme al modulo.

Le iscrizioni agli altri due progetti della Piattaforma – Campi della legalità-Estate in campo e Ultima fermata Srebrenica – si apriranno e verranno rese pubbliche nel corso della primavera e dell’estate 2025, prima dell’avvio delle relative attività.

Per informazioni:

Agenzia per la coesione sociale

via Grazioli, 1 – Trento

Telefono: 0461 497271

Mail: politichegiovanili@provincia.tn.it

Arci del Trentino aps

Viale degli Olmi, 24 – Trento

Telefono: 0461 231300

Mail: coordinate@arcideltrentino.it