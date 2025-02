PAT – ARTIGIANATO: «L’ARTIGIANO ALESSANDRO OSS ACCOLTO DALL’ASSESSORE MARCHIORI, DONATA UNA BANDIERA IN LEGNO ALLA PROVINCIA»

17.09 - martedì 25 febbraio 2025

Una bandiera della Provincia autonoma di Trento realizzata interamente in legno, di larice e abete, levigata per riprodurre le onde di un vessillo issato nel vento. È l’opera che Alessandro Oss, di Pergine Valsugana, artigiano per passione e creatore di piccoli lavori in materiale naturale, ha donato all’amministrazione di piazza Dante. Ad accoglierlo, negli spazi dell’assessorato alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia, l’assessore Simone Marchiori, che lo ha ringraziato per il lavoro che troverà collocazione nella sede istituzionale. “È un’opera molto bella e di profondo significato, che racconta il legame delle nostre istituzioni con il territorio – le parole dell’assessore Marchiori -. Grazie ad Alessandro per un gesto che apprezziamo. Con maestria e passione ha realizzato un simbolo che diventa un tributo al patrimonio naturale del Trentino e alla tradizione artigiana. Un esempio di quel saper fare, radicato nell’anima della nostra comunità, ma anche della cura che ciascuno di noi può mettere per far crescere la nostra Casa comune, l’Autonomia”.

La bandiera è realizzata in dimensioni 40 per 35 centimetri, in due tipi di legno scavati con disco e levigati. Lo stemma dell’Aquila di San Venceslao, simbolo della Provincia autonoma di Trento, è stato pirografato a mano, come ha raccontato il suo autore, di professione impiegato in uno stabilimento produttivo di Trento e nel tempo libero impegnato nell’artigianato artistico del legno, con lavori che mostra anche sui canali social.

(sv)

Link alla notizia