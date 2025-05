PAT * ARGE ALP: « STRATEGIE CONDIVISE PER LA REGIONE ALPINA, OGGI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO A RIVA DEL GARDA»

14.10 - venerdì 9 maggio 2025

Si è tenuta oggi a Riva del Garda la 145^ riunione del Comitato Direttivo di Arge Alp – la cui presidenza è per il 2025 in capo al Trentino – composto da rappresentanti dei dieci territori che fanno parte della Comunità di lavoro. Per la Provincia autonoma di Trento erano presenti la dirigente generale del Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza Valeria Placidi e la dirigente del Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne Elisabetta Sovilla.

L’incontro ha permesso di proseguire il confronto in vista della Conferenza dei capi di governo che si svolgerà il 24 ottobre prossimo a Trento, con i giovani, la montagna e le sfide dei territori alpini al centro delle strategie condivise dalle dieci regioni. Tra gli argomenti affrontati, anche la gestione preventiva dei pericoli naturali e delle catastrofi e il programma energetico. A seguire, l’analisi sui lavori e gli interventi in corso. A questi si aggiungono nuovi progetti, tra i quali quello del Trentino “Sensibilizzare la popolazione sui comportamenti in contesti di rischio alluvionale”, per poter condividere le migliori soluzioni ed esperienze per un’azione informativa efficace.

Arge Alp è una Comunità di lavoro fondata il 12 ottobre 1972 a Mösern, in Tirolo, con l’obiettivo di affrontare e sostenere esigenze comuni ai territori alpini e che interessa circa 26 milioni di persone. Sono membri di Arge Alp la Germania con il Libero Stato di Baviera, l’Austria con i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, l’Italia con le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia, la Svizzera con i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino.