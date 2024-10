PAT * ARGE ALP 2024-2025: GEROSA, «AL TRENTINO LA PRESIDENZA, ATTENZIONE COMUNE AL TEMA PRESENZA ORSI»

06.39 - sabato 26 ottobre 2024

In Ticino la 55^ Conferenza dei capi di governo della Comunità di lavoro delle regioni alpine. La vicepresidente Gerosa ha chiesto attenzione comune e sinergica verso il tema della presenza dell’orso. Dal 25 ottobre 2024 al 24 ottobre 2025 la Provincia autonoma di Trento sarà titolare della presidenza di ARGE ALP, la Comunità di lavoro delle regioni alpine. A raccogliere il testimone dal Canton Ticino, con una cerimonia alla Gottardo Arena di Ambrì, nella regione della Leventina, circa 50 chilometri a nord di Bellinzona, la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa, accompagnata dalla dirigente del Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne Elisabetta Sovilla.

Gerosa ha preso parte assieme agli altri rappresentanti istituzionali delle 10 regioni di ARGE ALP alla 55^ Conferenza dei capi di governo, che si è svolta nel corso della mattinata di ieri. Durante l’incontro è stata presentata una relazione sulla gestione transnazionale del lupo da uno studio del Land Tirol legato ad una risoluzione Arge Alp del 2022. Al termine della presentazione dello studio è intervenuta la vicepresidente Gerosa, chiedendo di estendere l’attenzione sul lupo al tema della presenza dell’orso nelle regioni dell’arco alpino, perché anche questa venga affrontata dai territori alpini in sinergia.

“Per quanto riguarda la presenza del lupo, si tratta di un tema che non dobbiamo sottovalutare, con problematiche che ci troviamo ad affrontare anche in Trentino ma che riguarda anche altri territori oltre a quelli che rappresentiamo qui”, ha detto Gerosa.

“Ho chiesto di allargare l’attenzione di Arge Alp anche alla presenza dell’orso, perché ritengo necessaria una coesione dei territori alpini, ed ho voluto sottolineare l’importanza di una collaborazione transfrontaliera per essere più forti in Europa su questo tema, oltre a pensare a progettualità comuni”, ha spiegato la vicepresidente.

Gerosa, portando i saluti del presidente Maurizio Fugatti e di tutta la Giunta provinciale, ha poi annunciato che l’anno di presidenza trentina si concentrerà sui progetti di vita, di lavoro e di impresa dei giovani che vivono nei territori di montagna. Questo stesso tema e le esperienze di resilienza dei giovani che vivono nell’arco alpino sarà oggetto del Premio Arge Alp 2025, che sarà bandito proprio dal Trentino.

I capi di governo di ARGE ALP, al termine della conferenza, hanno sottoscritto due risoluzioni. La prima, in sintonia con il tema scelto dalla presidenza del Canton Ticino 2023-2024, si è concentrata sulla gestione sostenibile dell’acqua, elemento fondamentale per mantenere a lungo termine la vitalità dell’economia alpina. Il testo sottolinea l’importanza del trasferimento di conoscenze e di esperienze tra le regioni alpine e la necessità di promuovere idee innovative. In un contesto segnato dalle conseguenze dei cambiamenti climatici, l’obiettivo di lungo termine è trovare soluzioni applicabili nella pratica, per permettere ai territori di reagire in modo tempestivo ed efficace in caso di necessità.

Anche la seconda risoluzione riguarda gli effetti dei fenomeni climatici: il tema è infatti la collaborazione di fronte a situazioni di crisi legate a eventi climatici violenti e altri fenomeni naturali. La risoluzione si concentra sullo sviluppo di una strategia congiunta per ridurre i rischi nel contesto alpino e prevede un impegno congiunto per applicare una serie di raccomandazioni specifiche.

La Conferenza dei capi di governo di ARGE ALP ha poi approvato anche una presa di posizione in merito alla Strategia macro-regionale per la regione alpina (EUSALP) dell’Unione europea. È stata sottolineata, infatti, l’esigenza di rafforzare la rilevanza politica della Strategia: a questo scopo, è emersa la volontà comune alle regioni ARGE ALP di fare in modo che sia avviata una discussione di livello politico, per fissare priorità più precise da perseguire in futuro.

Al termine della Conferenza dei capi di governo, si è svolta la cerimonia di assegnazione dei Premi ARGE ALP 2024: la giuria internazionale ha valutato 19 progetti inerenti la gestione sostenibile dell’acqua, scegliendo tre vincitori.

Il primo premio è andato alla Scuola Specializzata Superiore di Tecnica (SSST) di Bellinzona, per il progetto di gestione remota dell’erogazione dell’acqua delle fontane; il secondo premio alla lombarda Gargano ADV, per il progetto intitolato “AquaGuardi – Il Guardiano Digitale dell’Acqua”; il terzo premio all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, per il progetto intitolato “Wasser Pilot – Ottimizzazione dell’irrigazione nella praticoltura, agricoltura, frutticoltura e viticoltura”.

Arge Alp è una Comunità di lavoro fondata il 12 ottobre 1972 a Mösern, in Tirolo, con l’obiettivo di affrontare e sostenere esigenze comuni e che interessa circa 26 milioni di persone. Sono membri di Arge Alp la Germania con il Libero Stato di Baviera, l’Austria con i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, l’Italia con le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia, la Svizzera con i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino.