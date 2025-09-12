PAT * AREE SVANTAGGIATE: MARCHIORI, «AL VIA IL CONTRIBUTO FINO A 3.000 EURO L’ANNO PER TRE ANNI, PER FAMIGLIE CHE SCELGONO DI TRASFERIRSI IN UNO DEI 112 COMUNI»

14.50 - venerdì 12 settembre 2025

Un contributo fino a 3.000 euro l’anno, per tre anni, destinato ai nuclei familiari che scelgono di trasferirsi in uno dei 112 comuni trentini situati in aree periferiche e svantaggiate. È quanto prevede la nuova misura approvata oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla casa Simone Marchiori, con una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028 (500 mila euro all’anno).

“Con questo intervento – sottolinea Marchiori – vogliamo sostenere concretamente le famiglie che scelgono di vivere nei nostri territori più periferici, contribuendo così a mantenerli vitali e abitati. È una misura che unisce il sostegno alle famiglie al contrasto dello spopolamento, con l’obiettivo di valorizzare le comunità locali e il loro futuro”.

La misura, come detto, prevede per i beneficiari un contributo annuo fino a 3 mila euro, che potrà essere aumentato in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, sono previsti ulteriori 250 euro se tutti i componenti del nucleo sono giovani (under 40) o se è presente una coppia di giovani, 500 euro in caso di famiglie numerose (almeno 3 figli a carico), 500 euro se nel nucleo è presente almeno un soggetto con invalidità pari o superiore al 75%, 500 euro se l’indicatore ICEF per l’edilizia abitativa pubblica a canone moderato non supera lo 0,41.

Le maggiorazioni sono cumulabili, fino al limite del canone annuale effettivamente pagato.

Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre 2025 al 31 agosto 2026 direttamente all’ente locale (comunità di Valle/Comune di Trento) sul cui territorio è situato l’alloggio, allegando il contratto di locazione.

Per accedere al contributo è necessario trasferire la residenza in un alloggio in affitto in uno dei comuni beneficiari tra il 13 settembre 2025 e il 31 dicembre 2026. Il contratto di locazione deve avere durata minima di tre anni (compresi eventuali rinnovi) ed essere regolarmente registrato.

Possono fare domanda i cittadini italiani ed europei, oltre ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo o almeno biennale in caso di lavoro. Non è invece possibile accedere al contributo se si possiedono diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio.