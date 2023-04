PAT * ARCHEOLOGIA: « RIAPERTI PARCO ARCHEO NATURA E MUSEO PALAFITTE DI FIAVÉ, DA APRILE A GIUGNO LA RASSEGNA “PRIMAVERA IN PALAFITTA” »

17.27 - lunedì 3 aprile 2023

Archeologia, riaperti il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavé. Da aprile a giugno la rassegna “Primavera in palafitta”. È iniziata a Fiavé la nuova stagione del Parco Archeo Natura – con l’area archeologica inclusa nel Patrimonio Mondiale UNESCO – e del Museo delle Palafitte, che riapre dopo i recenti lavori di manutenzione straordinaria. Parco e museo sono visitabili nei giorni di sabato, domenica, lunedì e festivi dalle ore 13 alle 18 fino al 19 giugno e dal 24 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 19. L’esperienza di visita sarà arricchita dalla rassegna “Primavera in palafitta” proposta da aprile a giugno dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici. Visite guidate partecipate, laboratori, archeologia dimostrativa e attività per famiglie coinvolgeranno il pubblico in un avvincente viaggio nella preistoria sulle tracce dei nostri antenati che abitavano nelle palafitte nell’età del Bronzo. Il prossimo appuntamento è lunedì 10 aprile alle ore 14 al Museo delle Palafitte con “L’officina della lana cotta”, un laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi. Sempre lunedì alle ore 16.30 il Parco Archeo Natura propone “Un giorno in palafitta”, una visita guidata partecipata per esplorare il parco in compagnia di un’archeologa.

Parco e museo riservano una buona notizia per i residenti del Comune di Fiavé che da quest’anno potranno accedere gratuitamente alle due strutture. Una novità significativa che intende sottolineare l’importanza e la volontà di facilitare la partecipazione e la fruizione del patrimonio archeologico da parte della comunità locale prima custode di queste preziose testimonianze del passato.

Con la riapertura del parco riprendono anche le attività per il mondo della scuola: sono 18 i percorsi e i laboratori didattici offerti ad alunni e studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Si tratta di proposte molto apprezzate al punto che le prenotazioni sono al momento esaurite. Il polo museale di Fiavé rappresenta un unicum grazie all’eccezionale valenza archeologica immersa in un contesto ambientale di grande valore. Di particolare suggestione è il percorso che collega il museo al parco e al vicino sito palafitticolo, dove sono tuttora visibili i resti dei pali che sorreggevano le costruzioni preistoriche. La facile passeggiata si snoda tra prati, campi coltivati e la riserva naturale di Fiavé Carera, che si trova all’interno del territorio delle Giudicarie Esteriori riconosciuto dall’UNESCO Riserva di Biosfera.

Il museo racconta le vicende degli abitati palafitticoli succedutisi lungo le sponde dell’antico lago Carera ed espone una selezione degli oltre trecento reperti in legno – una collezione unica in Europa -, rinvenuti dagli archeologi nella torbiera che li ha conservati per quasi 4.000 anni grazie all’ambiente povero di ossigeno. Il Parco Archeo Natura, ideato e realizzato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, offre un’esperienza immersiva tra archeologia e natura attraverso installazioni che evocano la “selva di pali”, per usare la definizione dei primi archeologi che indagarono le palafitte, una passerella sospesa sull’acqua e la ricostruzione di cinque capanne, tre delle quali visitabili, realizzate a grandezza naturale, ricostruite sulla base dei dati scientifici. Il centro visitatori è arricchito da filmati e apparati multimediali, mentre invitano al relax le aree di sosta e gli spazi dedicati alle famiglie e ai visitatori più piccoli.

Gli appuntamenti dal 10 aprile al 18 giugno 2023

Lunedì 10 aprile

ore 14 |Museo delle Palafitte di Fiavé | L’officina della lana cotta | Laboratorio per famiglie alla scoperta della lana e dei suoi molteplici utilizzi, per realizzare un’originale pecorella in feltro. Attività adatta a bambini a partire dai 5 anni

ore 16.30 | Parco Archeo Natura | Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata

Domenica 16 aprile

ore 14 | Parco Archeo Natura | Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata

ore 16.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Avete detto palafitte? | Visita guidata partecipata

Domenica 23 aprile

dalle ore 13.30 alle 16 | Parco Archeo Natura | Bentornato al Parco! | Archeologia dimostrativa per adulti e bambini

ore 16.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Avete detto palafitte? | Visita guidata partecipata

Lunedì 24 aprile

ore 14 | Parco Archeo Natura | Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata

ore 16.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Avete detto palafitte? | Visita guidata partecipata

Domenica 30 aprile

ore 14 | Parco Archeo Natura | L’archeologo cercastorie | Visita guidata all’area archeologica di Fiavé – Carera e al Parco Archeo Natura

ore 16.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé |Avete detto palafitte? | Visita guidata partecipata

Domenica 7 maggio

ore 14 | Museo delle Palafitte di Fiavé | 100% Latte | Laboratorio per famiglie per scoprire e sperimentare la lavorazione del latte e la produzione del burro nei villaggi preistorici di Fiavé

ore 16.30 |Parco Archeo Natura | Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata

Sabato 13 maggio Kid Pass Days

ore 14 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Dolce come il miele | Laboratorio per famiglie, per riscoprire e sperimentare antiche ricette e sapori palafitticoli. In collaborazione con il panificio Ceres

Domenica 14 maggio Kid Pass Days

ore 14 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Magie con la carta | Laboratorio per famiglie per creare e decorare con la carta

ore 16.30 | Parco Archeo Natura | Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata

Domenica 21 maggio

ore 14 | Parco Archeo Natura | Specchio, specchio delle mie trame | Laboratorio per famiglie per scoprire e sperimentare la produzione di fili e tessuti nei villaggi preistorici di Fiavé

ore 16.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Avete detto palafitte? | Visita guidata partecipata

Domenica 28 maggio

ore 14 | Parco Archeo Natura | Due pali e una capanna. Sulle acque del lago Carera: una palafitta, un condominio o una casetta a schiera? | Laboratorio per famiglie per mettersi in gioco per scoprire differenze e somiglianze tra le case di ieri e quelle di oggi. Attività adatta per bambini a partire dai 5 anni

ore 16.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Avete detto palafitte? | Visita guidata partecipata

Domenica 4 giugno

ore 14 | Parco Archeo Natura | Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata

ore 16.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Avete detto palafitte? | Visita guidata partecipata

Domenica 11 giugno

ore 14 | Parco Archeo Natura | Un’eco dal passato | Laboratorio per famiglie per celebrare l’arrivo dell’estate guidati da suoni e ritmi del passato. Attività adatta per bambini a partire dai 5 anni.

Ore 16.30 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Avete detto palafitte? | Visita guidata partecipata

Domenica 18 giugno

ore 14 | Museo delle Palafitte di Fiavé | Paesaggi stampati | Attività pratica e dimostrativa di alcune tecniche di stampa homemade. Laboratorio per famiglie di stampa creativa adatto a partire dai 5 anni

ore 16.30 | Parco Archeo Natura | Un giorno in palafitta | Visita guidata partecipata