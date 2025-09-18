PAT * APSP VALLE DEI LAGHI : TONINA, «INAUGURATO IL NUOVO CENTRO DIURNO, LUOGO DI RELAZIONI E BENESSERE»

09.20 - giovedì 18 settembre 2025

Un centro diurno con 13 posti di cui 10 accreditati e convenzionati, rivolti ad anziani parzialmente autosufficienti. Si trova al terzo piano della struttura ed è stato inaugurato ieri alla presenza dell’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina: “Il potenziamento di queste tipologie di servizi – ha dichiarato l’assessore Tonina – è il frutto di un percorso condiviso e lungimirante intrapreso nell’obiettivo di restituire maggiori e migliori servizi ai territori e alle persone che ne beneficeranno.

Questo centro riveste un’importanza ancora maggiore all’interno di territori come quello di Cavedine e della Valle dei Laghi, dove i collegamenti non sono facili e dove non è sempre facile trovare i servizi col rischio concreto che le persone si isolino. Il mio augurio è che questo centro possa diventare un luogo di relazioni, di sicurezza e di benessere per chi lo frequenta, per chi lavora al suo interno e per tutta la comunità”.

L’attivazione del centro risponde a una richiesta specifica della Comunità della Valle dei Laghi e all’obiettivo di legislatura della Giunta provinciale, la quale ha stabilito il raggiungimento di una dotazione di posti diurni convenzionati pari all’1% della popolazione anziana (sopra i 75 anni) in tutte le comunità di valle. Prima dell’attivazione del centro diurno, l’Apsp Valle dei Laghi metteva a disposizione del territorio 4 posti di accoglienza diurna.

All’inaugurazione erano presenti la presidente della struttura Stefania Campestrini, il direttore Livio Dal Bosco, il presidente della Comunità di Valle Luca Sommadossi, i rappresentanti dei Comuni della valle, funzionari dei servizi sociali territoriali, del Dipartimento provinciale e di APSS. La presidente e il direttore hanno spiegato come il nuovo centro aumenta la capacità dell’azienda di rispondere ai bisogni del territorio, consentirà agli anziani di poter vivere in serenità la propria quotidianità e trovare un concreto supporto a livello assistenziale e sanitario.

Al termine dell’inaugurazione, l’assessore Tonina ha partecipato allo spettacolo promosso dall’APSP nella piazza del paese, chiusa al traffico per gli eventi della giornata, dal titolo “Nel labirinto della memoria” e dedicato al tema dell’Alzheimer. Grazie alla collaborazione con gli attori delle Filodrammatiche San Siro di Lasino, San Genesio di Calavino e con l’associazione Oasi, e sotto la regia della scenografa e regista Lodovica Candiani, l’Apsp ha realizzato lo spettacolo “Ricordami se puoi”: un momento teatrale intenso, che avvicina a ciò che significa convivere con la demenza e appartenere a una comunità capace di sostenere chi vive questa realtà.