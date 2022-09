PAT * APERTURA ANNO SCOLASTICO: « IL PRESIDENTE FUGATTI IN VISITA ALL’ISTITUTO MARTINO MARTINI DI MEZZOLOMBARDO »

17.14 - lunedì 12 settembre 2022

Apertura dell’anno scolastico con il presidente dalla Provincia per il Martino Martini di Mezzolombardo.Stamani la visita assieme al dirigente generale del dipartimento istruzione e cultura.

Visita del presidente della Provincia autonoma di Trento all’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo, in occasione stamattina dell’apertura dell’anno scolastico. Accompagnato dal dirigente generale del dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato, il presidente è stato accolto dalla dirigente scolastica Valentina Zanolla e dal sindaco di Mezzolombardo, per poi incontrare gli studenti delle classi quinte nell’aula magna della scuola..

Il presidente, nel saluto ad insegnanti e studenti, ha sottolineato come l’istituto Martini nel tempo abbia conosciuto un crescente apprezzamento da parte della comunità trentina, delle famiglie e delle imprese, come attestano i numeri: quando l’edificio principale della scuola fu progettato circa quindici anni fa, era stato pensato per circa 700 studenti, mentre oggi gli iscritti distribuiti nei due plessi sono quasi mille. Una scuola che permette ai giovani una rosa di scelte importanti per la costruzione di un percorso professionale, offrendo solide competenze per l’ingresso nel mondo del lavoro sia pubblico che privato, ma anche per proseguire gli studi in ambito universitario.

Il presidente ha anche ricordato che la scuola trentina nel difficile momento della pandemia è riuscita a rimanere il più possibile aperta e in presenza, soprattutto grazie al lavoro degli insegnanti, tanto da diventare un punto di riferimento per il mondo scolastico.

Quindi un accenno al cinquantesimo del Secondo Statuto e alla recente festa dell’Autonomia, che ricordano a tutti come il Trentino sia capace di percorrere sempre nuove strade e possieda un forte spirito civico, legato alla consapevolezza dei provi valori, della propria storia e dell’essere una comunità capace di fare squadra anche nei momenti di difficoltà.

Infine l’augurio ai ragazzi del Martini di saper cogliere al meglio le opportunità e sperimentare le migliori esperienze di crescita. L’incontro è poi proseguito con la visita alla succursale dell’Istituto situata in via Filzi nella stessa cittadina rotaliana.