PAT * «APERTO IL CENTRO GLACIOLOGICO CARESER, GOTTARDI: CON MONITORAGGI E DIVULGAZIONE CONTINUIAMO A PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI GHIACCIAI»

16.20 - domenica 27 luglio 2025

È stato aperto oggi, tra le vette della Val de la Mare, ai piedi del Cevedale, il nuovo Centro glaciologico Careser, un presidio di conoscenza scientifica e di divulgazione dedicato ai ghiacciai, collocato a 2.600 metri di altitudine, nel Parco nazionale dello Stelvio, nei pressi della diga del Careser.

La giornata inaugurale è cominciata in mattinata con una salita a piedi lungo il “Percorso dei ghiacciai”, dal parcheggio Prabon al rifugio Larcher al Cevedale. Un itinerario immersivo che ha permesso ai partecipanti di avvicinarsi all’ambiente glaciale accompagnati dalle guide del Parco e della SAT.

Nel primo pomeriggio si è tenuta l’apertura con la partecipazione di molte persone fra appassionati di montagna e addetti ai lavori: ad intervenire sono stati l’assessore provinciale all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette Mattia Gottardi con dirigenti generali Giovanni Gardelli e Romano Stanchina, l’assessore regionale Carlo Daldoss, il sindaco di Peio Luca Veneri, il presidente della SAT Cristian Ferrari, con il presidente della Commissione Glaciologica Enrico Valcanover, nonché Michele Buratti responsabile tecnico produzione idroelettrica del Gruppo Dolomiti Energia che ha messo a disposizione lo spazio dell’allestimento; ad accompagnare l’evento anche le voci intense degli Armonici Cantori Solandri.

“In occasione dell’anno internazionale dei ghiacciai la Provincia, mediante il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna e il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, ha promosso varie iniziative per favorire la conoscenza del territorio alpino e in particolare dei ghiacciai e della loro evoluzione – ha commentato l’assessore alle aree protette Mattia Gottardi – Con le attività presentate a marzo dal Dipartimento Protezione civile e ora con l’apertura del Centro Glaciologico, vogliamo mettere a sistema i numerosi studi e ricerche sul tema, far conoscere il lavoro di monitoraggio costantemente portato avanti dalle strutture provinciali anche la fine della sicurezza del territorio e sensibilizzare la comunità locale e i visitatori sul valore unico dei nostri ghiacciai, che rappresentano una risorsa naturale fondamentale per l’equilibrio ecologico delle nostre montagne.

In Trentino i ghiacciai e le aree protette sono legati in modo profondo e inscindibile: basti pensare che gran parte delle superfici glaciali del nostro territorio si trova proprio all’interno dei parchi, per questo sono particolarmente felice che il nuovo Centro glaciologico sia sorto qui, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, tra i ghiacciai del gruppo Ortles-Cevedale.

La realizzazione del Centro Glaciologico è il risultato della collaborazione della SAT con il Parco dello Stelvio, ma anche del concorso di strutture provinciali ed enti di ricerca del sistema provinciale. Il primo pannello del percorso fa capire il numero dei soggetti che hanno contribuito e i temi di grande interesse che sono legati al mondo glaciale.

Il Centro è quindi un progetto corale nato dalla passione per la montagna e dalla volontà di trasmettere conoscenza, memoria e consapevolezza. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa realizzazione”, ha concluso l’assessore Gottardi.

(Continua nel prossimo messaggio per limiti di spazio)