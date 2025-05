PAT * « ANDREA LAZZARONI COMMISSARIO PER CIMONE, LA NOMINA DELLA GIUNTA PER IL COMUNE DOVE NON È STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI VOTANTI»

14.20 - venerdì 9 maggio 2025

Andrea Lazzaroni, già sindaco di Dimaro Folgarida, è il commissario nominato dalla Giunta provinciale per il Comune di Cimone. Lo ha deciso l’esecutivo, su proposta dell’assessore provinciale agli enti locali Giulia Zanotelli, in ragione dei risultati dello scrutinio: nel comune infatti il quorum prescritto del 40 per cento non è stato raggiunto e pertanto l’elezione per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale è risultata nulla.

Il commissario ha il compito di traghettare l’amministrazione fino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con un’altra elezione.