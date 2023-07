PAT * AMBIENTE: « PIANO TUTELA ACQUE 2022-2027, APPROVATA LA CARTOGRAFIA UFFICIALE E L’ELENCO DEI CORPI IDRICI “DI TESTATA“ »

13.39 - venerdì 7 luglio 2023

Piano di tutela delle acque 2022-2027: approvata la cartografia ufficiale e l’elenco dei corpi idrici di testata.Decisione della Giunta su proposta dell’assessore all’ambiente Mario Tonina.

Via libera oggi dalla Giunta provinciale, su proposta del vicepresidnete e assessore all’urbanistica e ambiente Mario Tonina, alla cartografia ufficiale e all’elenco dei corpi idrici “di testata” (definiti dalla terminologia tecnica come headwaters) relativi al Piano di tutela delle acque 2022-2027. L’obiettivo è evitare che, in particolare per effetto di una derivazione, i corpi idrici interessati possano riportare un deterioramento della loro qualità, e non possano raggiungere gli obiettivi ambientali affidati loro. La classe di rischio è determinata dalla combinazione del valore ambientale del corpo idrico e dell’intensità dell’impatto atteso generato dalla derivazione. Le autorità competenti, in Trentino la Provincia autonoma, in applicazione del principio di precauzione, possono assegnare un valore ambientale più cautelativo ai corpi idrici dotati di prefissate caratteristiche.

In pratica, partendo dai 184 bacini di testata presenti sul territorio provinciale, sono stati selezionati 121 corpi idrici in cui sono state identificate le headwaters, applicando una serie di criteri di selezione che considerano la caratterizzazione geografica, amministrativa, idromorfologica e l’uso del suolo del territorio.

