PAT * AMBIENTE E TERRITORIO: « WEBINAR SU RIFIUTI E ARIA, SUL CANALE YOUTUBE DI APPA (18/5 – 15.00) »

09.04 - sabato 13 maggio 2023

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Trentino, giovedì il webinar su rifiuti e aria.Il 18 maggio dalle 15 alle 16. Ecco come seguire la presentazione. Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Trentino, redatto dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, rappresenta un importante strumento per informare e comunicare in materia ambientale, e quindi idealmente per rafforzare la tutela del territorio che ci ospita.

Gli approfondimenti 2022 del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Trentino, relativi alle tematiche Rifiuti e Aria, saranno presentati nel corso di un webinar che si terrà giovedì 18 maggio 2023 dalle 15.00 alle 16.00 in diretta sul canale youtube dell’Agenzia.

Per partecipare, non è necessario iscriversi, ma è sufficiente collegarsi nel giorno e ora indicate al canale youtube di APPA: