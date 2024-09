PAT * ALPINI DI MARTIGNANO (TN): FUGATTI, «ORGOGLIO ED EMOZIONE, LO SPIRITO DELLE PENNE NERE È SEMPRE VIVO»

16.39 - domenica 15 settembre 2024

Alpini di Martignano, settant’anni al servizio della comunità. Il presidente Fugatti: “Orgoglio ed emozione; lo spirito delle Penne Nere è sempre vivo”

“Vedo tanto orgoglio e tanta emozione in questa giornata e vedo anche un bellissimo spirito di comunità, con una nutrita presenza di Alpini. Questo orgoglio e questa emozione esprimono i settant’anni di storia del Gruppo di Martignano. Sono certo, come afferma il Capogruppo Flavio Piffer, che continuerete a servire la comunità, perchè questo è lo spirito che anima tutti gli Alpini.”

Così il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, intervenuto stamane alle celebrazioni per il 70° anniversario di Fondazione del Gruppo Alpini di Martignano, organizzate in collaborazione con la Circoscrizione Argentario. Una festa della comunità che ha rappresentato anche un’occasione per ribadire l’orgoglio di essere Alpini.

“Le istituzioni – ha aggiunto il presidente Fugatti – sono presenti a tanti appuntamenti delle Penne Nere e la comunità è grata agli Alpini per il loro spirito di aggregazione. Grazie quindi per tutto ciò che gli Alpini hanno fatto nei periodi più difficili della nostra storia, per quello che stanno facendo e per l’impegno che dimostreranno in futuro. Lo spirito delle Penne Nere è sempre vivo e rimarrà vivo nel tempo.”

A fare gli onori di casa, il capogruppo degli Alpini di Martignano Flavio Piffer, mentre per la Sezione ANA di Trento era presente il vicepresidente Gregorio Pezzato. Per le istituzioni sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Franco Ianeselli, la vicesindaca Elisabetta Bozzarelli, il presidente della Circoscrizione Argentario Andrea Vilardi, il vicepresidente del Consiglio Comunale Vittorio Bridi, i consiglieri provinciali Eleonora Angeli e Roberto Stanchina, rappresentanti dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, del mondo dell’associazionismo e del volontariato.

L’impegno degli Alpini come costruttori di comunità e la loro costante disponibilità a intervenire prontamente nelle situazioni di crisi sono stati i temi che hanno caratterizzato i diversi interventi ufficiali. Un impegno al quale contribuiscono anche i numerosi giovani che collaborano con il Gruppo di Martignano. Ed è stato un segnale incoraggiante, in tal senso, vedere un piccolissimo “Alpino” fare capolino sotto il palco delle autorità mentre interveniva il presidente Fugatti.

Dopo la messa comunitaria in Piazza Canopi celebrata da don Paolo Devigili e accompagnata dal Coro Monte Calisio, v’è stata la sfilata per le vie di Martignano con la Fanfara Sezionale ANA di Trento, la sosta al Monumento ai Caduti e l’alzabandiera con la deposizione di una corona. In tarda mattinata la consegna dei riconoscimenti in occasione del 70° anniversario di Fondazione del Gruppo agli Alpini anziani e ai rappresentanti degli enti e delle istituzioni che a vario titolo collaborano con le Penne Nere di Martignano. La giornata è proseguita con il pranzo comunitario e il concerto della Fanfara Sezionale ANA di Trento. Le celebrazioni per l’anniversario avevano preso il via già ieri sera con la “Cena alpina”.