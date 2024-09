PAT * ALA – VIGILI DEL FUOCO DA 150 ANNI: FUGATTI, «SIETE IL SIMBOLO DELL’AUTONOMIA, A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ»

10.10 - domenica 22 settembre 2024

Il presidente Fugatti alle celebrazioni per il prestigioso anniversario di fondazione del Corpo. Ala, Vigili del fuoco da 150 anni: “Siete il simbolo dell’Autonomia”. “È bello vedere la vicinanza di tanti cittadini presenti a questo importante anniversario: 150 anni fa, quando nasceva il Corpo dei Vigili del fuoco di Ala e diversi altri si stavano formando, quel Corpo era già un simbolo della nostra Autonomia. Era la dimostrazione che a casa nostra, e nello specifico ad Ala, si cominciava a gestire autonomamente emergenze, problematiche e difficoltà. Un approccio che si è sviluppato nel tempo, prima ancora che si concretizzasse la vera Autonomia che oggi conosciamo.

Quindi i Vigili del fuoco sono stati un germoglio dello spirito di autonomia che contraddistingue il Trentino. Vedendo i vigili anziani e vedendo gli allievi, si ha la certezza che lo spirito civico parte integrante del Dna dei pompieri si tramanderà nel tempo. Grazie quindi al comandante dei Vigili del fuoco di Ala Lorenzo Pruner e a tutti i pompieri per il loro impegno al servizio della comunità”.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, intervenuto ieri alle iniziative in occasione dei 150 anni di fondazione del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Ala. Le celebrazioni per questa importante tappa sono state aperte stamane dalla benedizione del nuovo gonfalone.

Nel proprio intervento, il presidente Fugatti ha evidenziato come la Provincia garantisca la vicinanza organizzativa, progettuale e finanziaria per la nuova sede dei Vigili del fuoco volontari di Ala e ha ringraziato il presidente della Federazione, Luigi Maturi, per l’intervento dei pompieri che stanno portando solidarietà, vicinanza e un concreto aiuto in Emilia-Romagna.

Alla cerimonia, moderata in piazza San Giovanni dal consigliere comunale Michele Zomer con la cornice musicale della fanfara alpina e del Coro città di Ala, tanti cittadini stamane hanno abbracciato idealmente i pompieri, accanto a una nutrita presenza di autorità civili e militari, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’associazionismo e del volontariato. Proprio il tessuto associativo ha voluto donare una targa ai Vigili del fuoco in segno di riconoscenza. Sono 245 gli interventi compiuti lo scorso anno nei più disparati ambiti dal Corpo di Ala, che conta 30 Vigili ai quali si aggiungono gli onorari e gli allievi.

Dal sindaco Stefano Gatti e dal comandante del Corpo Lorenzo Pruner è stato rivolto fra l’altro un ringraziamento alle famiglie dei pompieri, componente integrante dello spirito di sacrificio dei Vigili del fuoco. L’anniversario celebrato oggi è stata anche l’occasione per conoscere da vicino la competenza dei pompieri e avvicinare i più piccoli al mondo dei Vigili del fuoco. Accanto alla benedizione del nuovo gonfalone del Corpo di Ala da parte del parroco don Alessio Pellegrin, vi sono state anche manovre dei pompieri all’insegna della rievocazione storica, utilizzando i mezzi dell’epoca.

Oggi ad Ala erano presenti, fra gli altri, anche l’ispettore distrettuale Alessandro Adami, il presidente della Comunità della Vallagarina Stefano Bisoffi, il presidente del Consiglio provinciale già sindaco di Ala Claudio Soini, il sindaco Stefano Gatti, l’onorevole Vanessa Cattoi e la sindaca di Rovereto Giulia Robol, oltre agli ex sindaci di Ala e diversi primi cittadini dei Comuni vicini. Oggi è in programma il convegno distrettuale dei Vigili del fuoco volontari della Vallagarina con sfilata per le vie di Ala, manovre dimostrative di effettivi e allievi e pranzo a cura dei Nu.Vol.A.