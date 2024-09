PAT * ALA – 150 ANNI VVF VOLONTARI: FUGATTI E SOINI, «IL VOSTRO AIUTO MERITA ETERNA RICONOSCENZA» (VIDEO)

15.47 - domenica 22 settembre 2024

Con la sfilata per le vie del paese, gli interventi delle autorità e le successive manovre dimostrative si è conclusa ad Ala la manifestazione organizzata dal locale corpo dei vigili del fuoco volontari per celebrare i 150 anni dalla fondazione

Anche oggi all’appuntamento ha partecipato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che nel suo saluto ha annunciato che di lì a poco si sarebbe diretto in Emilia Romagna per un sopralluogo nei punti di intervento dove sono stati chiamati i soccorsi trentini a rinforzo delle attività di protezione civile attivate per le popolazioni colpite dai recenti fenomeni alluvionali.

“Voglio ringraziare ancora una volta – ha detto Fugatti – i vigili del fuoco volontari, a partire dal loro comandante, per aver organizzato questo momento che offre alla comunità l’occasione per stringersi attorno ai propri pompieri. Sappiamo che nei momenti dell’emergenza è possibile contare sulla loro disponibilità e professionalità, e lo sanno anche le popolazioni – da ultimo delle emiliane – che hanno potuto beneficiare di quell’incredibile macchina di efficienza e solidarietà che è la nostra protezione civile”.

Alla cerimonia, accanto al sindaco Stefano Gatti, all’onorevole Vanessa Cattoi ed al presidente del Consiglio provincia Claudio Soini, ha preso parte anche il presidente della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, Luigi Maturi, che ha detto di sentirsi onorato di poter rappresentare i vigili del fuoco volontari, ringraziando gli effettivi ma anche i fuori servizio e ponendo l’accento sulla responsabilità di dover trasmette ai ragazzi il valore di questo particolare spirito di servizio che rende possibile quel la preziosa realtà che il movimento pompieristico rappresenta.

Sono 245 gli interventi compiuti lo scorso anno nei più disparati ambiti dal Corpo di Ala, che conta 30 Vigili ai quali si aggiungono gli onorari e gli allievi. La due giorni di festa, organizzata dagli stessi pompieri guidati dal comandante Lorenzo Pruner, ha visto la partecipazione di rappresentanze dell’organizzazione pompieristica, a partire dall’ispettore distrettuale Alessandro Adami, e di altre componenti che fanno capo all’organizzazione della protezione civile provinciale, in primis i NuVolA che hanno assicurato il loro supporto al pranzo sociale.