PAT * «AL VIA AL MUSEO DIOCESANO INCONTRI E LABORATORI SULLA MOSTRA “FLAVIO FAGANELLO, FOTOGRAFIE IN CAMMINO”»

16.10 - martedì 6 maggio 2025

Prende il via venerdì 9 maggio il ciclo di conversazioni e laboratori in programma al Museo Diocesano per approfondire la mostra “Flavio Faganello. Fotografie in cammino”. Alle 17,30 il giornalista Alberto Faustini, in dialogo con Katia Malatesta, co-curatrice della mostra, e con Michele Andreaus, presidente del Museo, porterà una testimonianza viva, innervata di memorie personali e familiari, del fotogiornalismo d’autore di Flavio Faganello e delle sue collaborazioni con le più autorevoli “penne” del giornalismo regionale. Con una selezione di oltre cento fotografie, l’esposizione, che sarà aperta fino all’8 settembre 2025, ripercorre l’opera di Faganello mettendo a fuoco il suo profondo legame con il territorio regionale e l’intelligenza di uno sguardo che dalla vita delle società contadine di montagna si estende alle epocali trasformazioni intervenute nell’era del boom economico e dell’espansione turistica. Le occasioni di scoperta e approfondimento proseguiranno nel corso dei mesi di maggio e di giugno con proposte rivolte anche alle famiglie.

Di seguito il calendario completo:

Venerdì 9 maggio, ore 17.30 – 18.30

Testimoni. L’altro giornalisto

Con Alberto Faustini e Katia Malatesta. Introduce e modera Michele Andreaus.

La conversazione metterà a fuoco un’esperienza fotografica profondamente radicata nella pratica del fotogiornalismo e le libere collaborazioni di Flavio Faganello con altre voci autorevoli del giornalismo regionale, all’insegna di uno stretto sodalizio umano prima ancora che professionale.

Mercoledì 28 maggio, ore 17.30 – 18.30

Paesaggi culturali

Con Umberto Anesi e Luca Gabrielli. Introduce e modera Katia Malatesta.

L’incontro metterà in evidenza l’originalità di una fotografia tesa a indagare ogni traccia della cultura territoriale, attenta al legame profondo tra la civiltà contadina e l’ambiente montano e ai cambiamenti in atto sotto la spinta del boom economico, dell’industria e del turismo di massa.

Giovedì 12 giugno, ore 17.30 – 18.30

I tempi del sacro

Con Giovanna Rech e Alberto Folgheraiter. Introduce e modera Marlene Huber.

L’attenzione ricorrente di Flavio Faganello al peculiare rapporto tra persone, comunità, pratiche religiose e luoghi sacri della sua regione, nel segno della religione vissuta, offrirà materia per una riflessione sul suo approccio visuale al sacro e sul suo contributo alla memoria collettiva.

Ingresso gratuito a tutti gli incontri con prenotazione obbligatoria tramite email prenotazioni@mdtn.it o telefonando al numero 0461 234419. Posti limitati (massimo 65 persone).

Sabato 17 maggio, ore 10.15 – 12.15

Laboratorio per famiglie – Fotografi fra passato e presente

Un’attività per famiglie che permetterà di cimentarsi nella scoperta delle fotografie e dei contrasti tra tradizione e modernità, filo rosso dell’opera del fotografo. Il percorso si concluderà con un laboratorio in cui, partendo da una fotografia di “ieri” dell’autore, ogni partecipante potrà realizzare una propria immagine come se fosse scattata “ai giorni nostri”.

Ingresso gratuito per i bambini, adulti 5 euro. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email servizieducativi@mdtn.it.

L’esposizione è il frutto della collaborazione tra UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento, Ufficio Film e media / Amt für Film und Medien della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige / Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Trento Film Festival, Museo Diocesano Tridentino, TSM-STEP Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio. Organizzata in occasione del 73. Trento Film Festival, si inserisce nell’ambito del progetto MAB Giubileo 2025 ed è realizzata di concerto con Archivio Diocesano Tridentino e Biblioteca diocesana Vigilianum di Trento.