PAT * AGRICOLTURA: ZANOTELLI «INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ, NUOVE TECNOLOGIE PER IL FUTURO DEL SETTORE»

17.40 - mercoledì 24 settembre 2025

Innovazione e sostenibilità in agricoltura sono stati i temi al centro dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio nella sala Belli del palazzo della Provincia con una delegazione congiunta della FAO (Investment Centre) e della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD).

La delegazione era composta da rappresentanti della Banca, della FAO e di aziende del settore agro-alimentare dei paesi membri di EBRD. Conoscere da vicino le esperienze di eccellenza del territorio Trentino e favorire lo scambio di buone pratiche e l’instaurazione di relazioni con imprese e centri di ricerca locali era l’obiettivo dell’incontro.

Il modello Trentino, tra autonomia, cooperazione e innovazione, è stato presentato dal dirigente generale dell’Umst Agricoltura della Provincia Andrea Merz. Andrea Simoni, Segretario generale di FBK, e Paolo Traverso (Direttore della Pianificazione Strategica della Fondazione) hanno presentato l’attività del centro di ricerca. Dell’organizzazione e dell’attività di FEM ha parlato il direttore generale Mario Del Grosso Destreri.

“E’ importante – sottolinea l’assessore Giulia Zanotelli a margine dell’incontro – che il mondo dell’agricoltura così come quello della ricerca e innovazione si confrontino anche con realtà internazionali. Il Trentino investe molto in conoscenza e innovazione ed è un orgoglio presentare i nostri risultati ma è fondamentale anche confrontarci sulle sfide che ci si presentano. Alla delegazione auguro quindi una buona permanenza in Trentino e mi auguro che questo confronto sia utile per tutti”.

Il dirigente generale Andrea Merz ha sottolineato il livello dell’investimento in ricerca e innovazione che si fa in Trentino. Ha ripercorso la storia della cooperazione e gli elementi di forza di questo modello oltre alle relazioni che vi sono tra la cooperazione e il mondo agricolo locale. Il dirigente ha accennato anche a storia e contenuti dell’autonomia speciale del Trentino.

Andrea Simoni ha presentato la Fondazione Bruno Kessler e posto l’accento sull’attività che la fondazione realizza nel campo dell’intelligenza artificiale e dei sensori. Paolo Traverso si è concentrato sui progetti che riguardano il settore dell’agricoltura: tra questi l’ottimizzazione dell’irrigazione – attraverso il progetto IRRITRE, promosso dalla Provincia e che vede coinvolti, oltre a FBK, anche FEM e Trentino Digitale – e l’analisi dell’impatto dei cambiamenti climatici.

Mario Del Grosso Destreri ha parlato della storia e dell’organizzazione – tra ricerca e innovazione, istruzione e formazione, trasferimento tecnologico – della Fondazione Edmund Mach, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della sperimentazione per l’agricoltura di un territorio come il nostro. Ha evidenziato inoltre la relazione esistente tra agricoltura e ambiente ed ha illustrato gli ambiti di intervento di FEM con l’obiettivo di supportare il territorio.

Agli interventi è seguito un confronto con la delegazione.