PAT * «AGGRESSIONI IN OSPEDALE: LA VICINANZA DELLA GIUNTA, EPISODI INACCETTABILI E IMPEGNO MASSIMO PER GARANTIRE AMBIENTE SICURO»

Il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina, esprimono la più sentita vicinanza al personale sanitario e di vigilanza aggredito in due distinti episodi avvenuti sabato sera e lunedì mattina presso l’ospedale Santa Chiara di Trento.

“A nome dell’intera Giunta desidero esprimere solidarietà ai professionisti colpiti da questi gesti inaccettabili e ringraziare il servizio di vigilanza e le forze dell’ordine per il tempestivo intervento – sono le parole del presidente Fugatti -. Il nostro impegno per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operatori sanitari resta massimo.

In questa direzione si inserisce il percorso avviato con la sottoscrizione, lo scorso giugno insieme al Commissariato del Governo, del Protocollo per la sicurezza del personale dell’Azienda sanitaria. Tra le prime azioni previste vi era il potenziamento del servizio svolto dal Posto di Polizia di Stato già presente, nonché l’attivazione della vigilanza armata 24 ore su 24 all’interno dei Pronto Soccorso degli ospedali di Trento e Rovereto, personale che ha garantito un intervento tempestivo anche in occasione degli episodi di questo fine settimana.

Il Protocollo individua una serie di misure da attuare in modo integrato e coordinato tra le diverse istituzioni coinvolte – aggiunge il presidente -. Se sul fronte del presidio e della prevenzione ci stiamo muovendo, è però altrettanto importante curare l’aspetto sanzionatorio e più in generale le misure di contrasto.

L’auspicio è che le autorità competenti definiscano la giusta misura a carico di chi si rende responsabile di queste violenze e rendere tutti consapevoli che tali azioni hanno precise conseguenze. In questo contesto, la Provincia continuerà a lavorare con determinazione per rafforzare la prevenzione e la tutela del personale sanitario, valorizzando il contributo di chi ogni giorno opera in prima linea al servizio della comunità”, conclude Fugatti.

L’assessore Mario Tonina aggiunge: “Il nostro pensiero va alle persone, agli operatori aggrediti, a cui manifestiamo pieno sostegno e gratitudine per la professionalità dimostrata anche in condizioni difficili. La sicurezza degli ambienti di cura è una priorità assoluta e la nostra attenzione su questo fronte è altissima.

Ringraziamo chi, ogni giorno, lavora con dedizione per tutelare la salute dei cittadini, non è tollerabile che corrano alcun rischio.”