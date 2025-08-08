PAT * «AGGIORNATO IL CALENDARIO VACCINALE, MENINGOCOCCO B INCLUSO NELLE VACCINAZIONI DELL’INFANZIA E ANTI-HPV ESTESO AI SOGGETTI FRAGILI»

11.01 - venerdì 8 agosto 2025

Oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina, ha aggiornato il calendario vaccinale approvato lo scorso settembre; due in particolare le novità di rilievo, la prima riguarda l’accorpamento della vaccinazione contro il meningoccocco B (Men B) con le altre vaccinazioni dell’infanzia, la seconda l’estensione della gratuità della vaccinazione anti-HPV a favore dei soggetti fragili.

“L’aggiornamento del calendario vaccinale rappresenta un passo importante per rendere ancora più efficace e accessibile la prevenzione, a partire dai più piccoli e dalle persone più vulnerabili – commenta l’assessore Tonina -. La co-somministrazione, in particolare, risponde all’esigenza di semplificare il percorso vaccinale per le famiglie e di agevolare una più ampia adesione alla vaccinazione. Sappiamo infatti che le famiglie apprezzano la possibilità di concentrare più vaccinazioni in un’unica seduta, riducendo tempi, spostamenti e disagi per i bambini. Valorizzare il momento del richiamo con un’offerta vaccinale integrata, permette una protezione più completa nei confronti di patologie potenzialmente gravi”, prosegue Tonina.

“La scelta poi di offrire gratuitamente il vaccino contro il papillomavirus anche ai soggetti fragili va invece nella direzione di un sistema sanitario sempre più inclusivo, capace di intercettare i bisogni di chi è più esposto a rischi e complicanze. È un segnale di attenzione e responsabilità, in linea con le indicazioni nazionali e con il nostro impegno per una sanità pubblica che mette al centro la prevenzione”, conclude l’assessore alla salute.

Le proposte di modifica del calendario vaccinale hanno ricevuto il parere positivo della Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive, che si è riunita lo scorso 15 luglio.

Nel dettaglio queste le modifiche approvate dall’esecutivo:

– accorpamento della somministrazione della prima e seconda dose del vaccino per il Men B insieme ai vaccini esavalente, rotavirus e pneumococco, e della terza dose insieme ai vaccini MPRV (morbillo, parotite, rosolia, varicella) e Meningococco ACWY;

– avviare la chiamata attiva per la vaccinazione Men B al 15esimo anno di età a partire dalla coorte dei nati nel 2009;

– estensione della gratuità della vaccinazione anti HPV a favore dei soggetti fragili.