PAT * “ADDICTUS” – FORUM DIPENDENZE PATOLOGICHE: ASSESSORE TONINA, «RISPONDERE CON TEMPESTIVITÀ AD UN PROBLEMA CHE NON CONOSCE CONFINI»

10.17 - sabato 7 dicembre 2024

L’assessore alla Salute, politiche sociali e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, è intervenuto oggi ad “Addictus”, il VI Forum Nazionale sulle Dipendenze Patologiche in corso a Riva del Garda. Portando il suo saluto in apertura della seconda giornata di lavori, l’assessore ha sottolineato l’importanza di affrontare il fenomeno delle dipendenze patologiche con una visione integrata e condivisa.

“Le dipendenze patologiche non sono solo una questione sanitaria, ma un tema che tocca profondamente il cuore delle nostre comunità, le relazioni tra le persone e il futuro delle giovani generazioni – le sue parole -. Affrontarle richiede competenze integrate, dialogo e un impegno condiviso. Questo convegno è una preziosa occasione per riflettere, scambiare esperienze e tracciare nuove strade per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Come istituzioni, il nostro compito è sostenere il dialogo tra le parti e fornire risorse adeguate per rispondere con tempestività ad un problema che non conosce confini.”

Nel suo intervento, l’assessore Tonina ha poi rivolto un pensiero particolare alle nuove generazioni, ricordando il crescente disagio dimostrato negli ultimi anni da molti giovani e “il lavoro avviato da Provincia e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per migliorare i servizi territoriali di prevenzione e cura, al fine di offrire una risposta integrata, veloce e forte per i ragazzi e le famiglie coinvolte” .

Sempre riguardo ai giovani, l’assessore ha ricordato l’importanza di un loro forte coinvolgimento sul fronte della prevenzione e dei sani stili di vita, “azioni quanto mai necessarie guardando ad un presente e ad un futuro fortemente influenzati dall’invecchiamento della popolazione e dal calo delle nascite, fenomeni che impongono un ripensamento dei tradizionali modelli socio-sanitari” le parole di Tonina.

L’evento, organizzato presso il Centro Congressi di Riva del Garda dal 6 all’8 dicembre, riunisce fino a domani esperti, operatori e rappresentanti della società civile per affrontare il tema delle dipendenze in tutte le sue sfaccettature. La seconda giornata, dedicata alla riabilitazione e al ruolo del medico di medicina generale, ha visto anche l’approfondimento di modelli innovativi e l’importanza del coinvolgimento della comunità.