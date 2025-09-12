PAT * ACQUEDOTTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE: «RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA, LA GIUNTA FINANZIA INTERVENTI IN 4 COMUNI PER 1,03 MILIONI»

14.31 - venerdì 12 settembre 2025

Denno, Isera, Sanzeno e Sporminore: sono i Comuni nei quali la Giunta provinciale ha ammesso a finanziamento, a valere sul Fondi di Riserva per il 2025, una serie di interventi riguardanti acquedotti e manutenzioni straordinarie. La deliberazione approvata oggi, su proposta dell’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali Giulia Zanotelli, prevede un impegno di spesa pari a 1.034.956,13.

“Una delle priorità della legislatura riguarda la riqualificazione della rete degli acquedotti del Trentino e questo anche grazie ai finanziamenti legati al PNRR, che ci consentono di contare su quasi 130 milioni di euro. Ma come amministrazione, proprio perché riteniamo fondamentale migliorare l’efficienza delle reti, ridurre le perdite e puntare a una gestione più sostenibile e integrata delle risorse idriche, abbiamo voluto mettere in campo ulteriori risorse. Ecco, gli interventi approvati oggi, rientrano in questo ambito”, commenta l’assessore Zanotelli.

Nel dettaglio questi i lavori finanziati:

Comune di Denno

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria degli impianti termoidraulico ed aeraulico del Polo scolastico, per superare le criticità emerse relative alle perdite dell’impianto di riscaldamento, nonché dell’impianto solare termico, degli impianti di ventilazione e di riscaldamento: a fronte di un importo di progetto di 605.585,83 euro è stato assegnato dalla Provincia un contributo di 514.747,96 euro.

Comune di Isera

In base al progetto sarà realizzato un pozzetto di manovra che intercetta tre condotte di adduzione esistenti e le unifica, inoltre sarà rifatta completamente la rete di distribuzione comprensivo della sostituzione degli allacci e degli idranti attualmente presenti nel tratto di interesse; l’intervento è da realizzarsi in concomitanza con i lavori di sistemazione e allargamento sulla SP 88 della Val di Gresta in loc. Bordala: a fronte di un importo di progetto di 226.848,11 euro è stato concesso un contributo di 172.668,35 euro.

Comune di Sanzeno

Il progetto prevede il rifacimento di una porzione dell’acquedotto in via della Clesura, nella frazione di Casez, mediante la sostituzione della condotta di fognatura bianca; il tratto di acquedotto è uno dei più vetusti della zone ed è ciclicamente soggetto a malfunzionamenti e deterioramento: l’importo di progetto è pari a 155.024,57 euro, il contributo provinciale di 111.293,77 euro.

Comune di Sporminore

I lavori vedranno il rifacimento delle condotte dell’acquedotto potabile, attualmente alimentato tramite una tubazione in acciaio, da realizzarsi in concomitanza ai lavori di sostituzione del canale irriguo da parte del Consorzio: l’importo del progetto è di 320.000 euro, mentre il contributo assegnato è di 236.246,05 euro.