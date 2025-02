PAT * ACQUEDOTTI DEL TRENTINO: «19 PROGETTI PER 28 COMUNI, CON 110 MILIONI DAL PNRR»

13.40 - venerdì 21 febbraio 2025

Il Trentino, con il suo sistema di autonomia territoriale, sta lavorando intensamente per completare le gare e i lavori di riqualificazione della rete degli acquedotti, per un totale di 19 progetti, che coinvolgono 28 tra Comuni e società pubbliche interessati e beneficiano di quasi 110 milioni di euro di finanziamento PNRR. “La Provincia, d’intesa con i Comuni, il loro Consorzio e le Comunità di valle, sta garantendo il massimo supporto agli enti territoriali sulle iniziative che puntano a migliorare l’efficienza delle reti idriche” spiegano il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale all’ambiente, difesa idrogeologica e enti locali Giulia Zanotelli. Il sostegno fornito, proseguono presidente e assessore, è sia a livello tecnico che nelle fasi di gara: “L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac) a cui si sono rivolti diverse amministrazioni comunali ha avviato finora le procedure per 10 gare, per un valore complessivo di 40.197.059 euro. A queste gare si affiancano i bandi gestiti dagli enti in autonomia, in uno sforzo complessivo che va nella direzione di sfruttare al meglio i fondi a disposizione per l’ammodernamento dei sistemi acquedottistici, la digitalizzazione e il monitoraggio.“

Sia Fugatti che Zanotelli ricordano “il lavoro portato avanti assieme ai rappresentanti delle amministrazioni locali con il coordinamento della Direzione generale e la partecipazione di Apac, Dipartimento Infrastrutture, Unità di missione strategica PNRR e Dipartimento Enti locali, per monitorare l’andamento delle iniziative e rispettare le scadenze. L’obiettivo condiviso è la riqualificazione delle reti acquedottistiche, attraverso interventi di grande rilevanza per le comunità, che favoriscono la qualità della vita e dei servizi nei territori.”

Allo stato attuale l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha in gestione un valore complessivo di appalti pari a 40.197.059 euro, che comprende 8 gare già pubblicate per un 30.811.293 euro e due ulteriori gare in pubblicazione entro lunedì prossimo.

I Comuni per i quali sono già state pubblicate le gare sono Pinzolo, per un importo ammesso a finanziamento di 7.844.873,45 euro, Tione di Trento (9.082.433,80 euro di importo finanziato), Tenno (2.234.962,54 euro), Tre Ville (4.362.246,25 euro), Giustino (917.626,79 euro), Bocenago (935.463,79 euro). Vallelaghi (6.572.911,7 euro), Cavedine (5.205.075,49 euro). A partire da lunedì, entreranno in pubblicazione i bandi per Predaia (6.725.527,10 euro) e Baselga di Pinè (5.379.323,35 euro).

Ci sono poi le gare avviate in autonomia dagli enti territoriali e i progetti già in fase di realizzazione come quello di Rovereto. Guardando al dato complessivo, il Trentino ha ottenuto un finanziamento di 109.785.565,45 euro (su un costo totale di intervento di 115.445.409,73 euro) per 19 progettualità che coinvolgono 28 tra Comuni e società pubbliche interessati. Andalo infatti è capofila di un’iniziativa che include i Comuni di Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore, San Lorenzo Dorsino, Borgo Lares, Bleggio Superiore, Fiavè e Strembo.

Qui gli importi, sempre riferiti al finanziamento ammesso: Comune di Rovereto (2.475.329,42 euro), Comune di Porte di Rendena (2.893.996,87 euro), Comune di Sella Giudicarie (5.129.162,30 euro), Comune di Valdaone (2.994.111,55 euro), Comune di Carisolo (1.758.220,44 euro), Comune di Andalo (con i Comuni di Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore, S. Lorenzo Dorsino, Borgo Lares, Bleggio Superiore, Fiavè e Strembo, con 32.572.456,33 euro), Comune di Caderzone Terme (1.846.050,31 euro), Comune di Primiero San Martino di Castrozza (5.880.358,68 euro), Comune di Ville d’Anaunia (4.975.435,29 euro).

La Comunità delle Giudicarie ha bandito e aggiudicato le gare per Porte di Rendena, Carisolo e Fiavé (che rientra nella progettualità di cui è capofila Andalo), mentre sono state bandite quelle per Caderzone, Borgo Lares, Sella Giudicarie. C’è poi Strembo che arriverà a breve.

Per i Comuni che rimangono si sta approntando la documentazione ai fini della prossima pubblicazione dei bandi di gara.

Va infine sottolineato il supporto della società multiservizi Geas che per i Comuni di ambito sta supportando le amministrazioni in tutte le fasi della realizzazione degli interventi, dalla progettazione alla fase esecutiva.

Link alla notizia