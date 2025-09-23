PAT * ACQUACOLTURA: ZANOTELLI, «VIA AL BANDO DA UN MILIONE, PER RAFFORZARE COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE»

12.50 - martedì 23 settembre 2025

Promuovere le attività di acquacoltura, rafforzando la competitività delle imprese trentine del settore e garantendo la sostenibilità ambientale nel lungo periodo. È questo l’obiettivo al centro del bando approvato dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’agricoltura e alla promozione dei prodotti trentini, Giulia Zanotelli. I contributi, previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, ammontano a 1.034.764 euro.

“Con questo intervento – sottolinea l’assessore Zanotelli – intendiamo dare un sostegno concreto alle imprese trentine della acquacoltura, un settore che unisce tradizione e innovazione e che può crescere ulteriormente puntando sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del territorio”.

Destinatarie del bando sono le micro e piccole-medie imprese del comparto acquicolo, attive e con attività prevalente o esclusiva di acquacoltura, che potranno così cogliere nuove opportunità di investimento e crescita nel segno dell’innovazione.

Il provvedimento prevede interventi mirati a promuovere lo sviluppo e la transizione ambientale, economica e sociale delle imprese trentine del settore. Il bando finanzia progetti che spaziano dall’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche all’acquacoltura integrata, dagli investimenti per la competitività e la redditività delle aziende al sostegno dell’occupazione e della formazione professionale. Tra gli ambiti ammissibili rientrano anche la promozione di sistemi acquicoli ad elevata compatibilità ambientale, il monitoraggio delle specie allevate e il sostegno alla ricerca e all’innovazione, con ricadute dirette sulle imprese.

Le domande di aiuto potranno essere presentate a partire dal 24 settembre e fino alle ore 13 di venerdì 31 ottobre, esclusivamente tramite il portale online https://srt.infotn.it.