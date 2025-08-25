PAT * «ABBONAMENTI AI TRASPORTI PUBBLICI PER STUDENTI DELLE SUPERIORI, INVITO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO E CARICAMENTO TEMPESTIVO»

16.01 - lunedì 25 agosto 2025

Con l’avvicinarsi dell’inizio delle lezioni previsto per mercoledì 10 settembre, la Provincia di Trento invita le famiglie degli studenti delle scuole superiori, compresi i centri di formazione professionale, a provvedere per tempo al pagamento dell’abbonamento per il trasporto pubblico.

La tariffa, confermata anche per l’anno scolastico 2025-26 è di 20 euro, ed è gratuita dal quarto figlio in poi. L’abbonamento è di libera circolazione e dà quindi la possibilità di utilizzare tutti i servizi di linea – autobus urbani ed extraurbani e treni nell’ambito provinciale – dal primo settembre 2025 al 31 agosto 2026.

“Il trasporto pubblico trentino si conferma di anno in anno il servizio privilegiato dagli studenti delle scuole di istruzione di secondo grado per raggiungere le sedi scolastiche. Come Provincia riteniamo centrale garantire ai giovani e alle famiglie la possibilità di usufruire dei collegamenti verso i centri di istruzioni sul territorio, favorendo attivamente il diritto allo studio anche attraverso la libertà di movimento sul territorio. Allo stesso tempo, confermando il sostegno dell’amministrazione agli studenti, offriamo loro l’opportunità di spostarsi sul territorio in maniera sostenibile, riducendo i costi ambientali e sociali del trasporto privato”, ha spiegato l’assessore all’urbanistica, energia e trasporti, Mattia Gottardi.

Si invitano le famiglie a provvedere in tempo utile al caricamento dell’abbonamento alle biglietterie di Trentino trasporti o Trenitalia. Per i dettagli sulle modalità di pagamento e caricamento dell’abbonamento è possibile visitare il portale web della Provincia di Trento, dove è specificata anche la modalità per ottenere l’abbonamento gratuito per il quarto figlio.