PAT * «A MONTECITORIO L’ECOSISTEMA MINERARIO CHE GENERA FUTURO: TERA, IL MODELLO RIGENERATIVO DI TASSULLO»

In una verde vallata del Trentino, protetto da milioni di metri cubi di roccia, sta prendendo forma un modello straordinario di economia circolare: l’ecosistema minerario TERA.

Grazie alle attività estrattive dell’azienda Tassullo, che ogni giorno ricava dalla montagna la Dolomia per i propri prodotti per l’edilizia, sta infatti nascendo un mondo sotterraneo, dove convivono attività di settori diversi ma accomunate da una visione comune, che mette al centro il rispetto dell’ambiente e del territorio.

Alla presenza della deputata Alessia Ambrosi e del vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca della Provincia Autonoma di Trento Achille Spinelli, l’azienda trentina Tassullo ha presentato TERA: una miniera attiva, ecosistema vivo e pulsante, dove economia circolare, innovazione tecnologica e sviluppo territoriale si integrano in modo virtuoso.

“Con Tera, la montagna trentina si conferma ancora una volta laboratorio d’innovazione e sostenibilità – ha dichiarato Spinelli – Tassullo ha saputo trasformare un’attività estrattiva in un ecosistema rigenerativo, capace di generare valore ambientale, economico e sociale. Un modello virtuoso, reso possibile anche da un’attenzione normativa che la Provincia autonoma di Trento ha voluto garantire per accompagnare lo sviluppo responsabile del territorio. Un plauso va a Trentino DataMine, che con la visione di Intacture ha portato l’innovazione digitale nel cuore della montagna, e alle Miniere di Tassullo, che si confermano non solo un’eccellenza industriale ma anche un motore di futuro. Un’iniziativa che dimostra come anche dalla roccia possa nascere un nuovo modo di fare impresa, capace di coniugare tecnologia, sostenibilità e comunità”.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha fatto pervenire un messaggio istituzionale di saluto, sottolineando il valore dell’iniziativa e l’importanza di modelli industriali sostenibili come quello promosso da TERA: “Lo straordinario progetto TERA crea un nuovo ecosistema minerario in grado di segnare la storia, riuscendo a coniugare sostenibilità, innovazione e tecnologia. Dalle cavità lasciate dai materiali da costruzione estratti, la vostra impresa crea spazi caratterizzati da un clima naturale eccezionale per la conservazione di mele, formaggi e vino. Ora, fate un ulteriore passo avanti, presentando il progetto per la costruzione del primo Data Center europeo situato all’interno di una miniera attiva dalle condizioni perfette. Il vostro modello dimostra che nelle profondità del sottosuolo, un tempo lasciate inutilizzate, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, territorio e ricerca, si generano nuovi investimenti meritevoli anche di un cofinanziamento nell’ambito del PNRR. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy apprezza il valore della vostra soluzione, in cui eccellenza industriale, rispetto per l’ambiente e rigenerazione del patrimonio promuovono l’immagine della nuova manifattura italiana, fondata sull’integrazione tra produzione, competitività e responsabilità sociale.”

