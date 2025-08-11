PAT * «A FERRAGOSTO LA CULTURA NON VA IN VACANZA, MUSEI E CASTELLI APERTI IL 15 AGOSTO CON MOSTRE – VISITE GUIDATE – ATTIVITÀ PER FAMIGLIE»

10.40 - lunedì 11 agosto 2025

Si avvicina il fine settimana più atteso dell’estate, quello di Ferragosto. Musei, castelli e i luoghi della cultura – tra storia, natura ed archeologia -che compongono la rete provinciale trentina rimangono aperti anche venerdì 15 agosto con numerose proposte: dalle mostre alle visite guidate, ma anche attività per famiglie, laboratori esperienziali, escape room e concerti.

Il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavé, il Museo Retico, il S.A.S.S. e la Villa romana di Orfeo sono pronti ad accogliere gli appassionati di archeologia e i visitatori che desiderano conoscere le vicende più antiche del territorio. Il MUSE propone tre esposizioni, tra cibo, ghiacciai e cambiamento climatico ma anche un escape room per salvare il pianeta; aperte anche le sue sedi territoriali: Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle sul Monte Bondone, Castel Belasi a Campodenno e Museo delle Palafitte a Ledro, che in serata ospita un concerto. Visitabili inoltre il Forte di Cadine e le numerose mostre allestite alle Gallerie ed al Museo dell’aeronautica Caproni.

Porte aperte, visite guidate e tante attività nei manieri trentini, con i combattimenti degli armigeri a Castel Beseno, le esibizioni dei falconieri a Castel Stenico, attività per famiglie a Castel Caldes fino alle mostre allestite al Buonconsiglio, a Caldes e Palazzo Taddei ad Ala. A Ferragosto si potranno visitare anche il METS a San Michele, il Museo Lusèrn e le sue sedi distaccate, il polo culturale di Pieve Tesino e il maso museo Filzerhof a Fierozzo. Aperture straordinarie infine al Mart, Casa Depero e Galleria Civica, con la possibilità di scoprire le nuove mostre.