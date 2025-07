PAT * «A CALDONAZZO SI PROVANO GLI SPORT PARALIMPICI, ISCRIZIONI APERTE FINO AL 20 AGOSTO E OPEN DAY DI VELA E KAYAK IL 20 SETTEMBRE»

18.20 - lunedì 28 luglio 2025

Sulle acque con la vela e il kayak. Sabato 20 settembre si svolgerà sul lago di Caldonazzo l’Open day di vela e kayak organizzato dal Comitato Paralimpico di Trento.

L’evento rientra nelle attività promosse dal comitato per avvicinare nuovi atleti allo sport paralimpico ed è rivolto a un massimo di 20 persone di età non tesserate alle federazioni sportive paralimpiche di età compresa tra i 14 e i 50 anni.

“Esaurita la fase elettorale – spiega il presidente del Cip Trento Massimo Bernardoni – l’attività del Comitato riprende con una serie di iniziative. Vogliamo proporre più sport possibili ma soprattutto intercettare il maggior numero di ragazze e ragazzi con disabilità senza lasciare indietro nessuno. Seguiranno naturalmente altre azioni tra cui i corsi e i campus, ma lanceremo altre nuove attività. Il Comitato, con il cambio ai vertici nazionali, sta vivendo una fase riorganizzativa importante che vedrà un rilancio dei territori, anche se devo dire che in questi anni qui in Trentino abbiamo raggiunto ottimi risultati”.

Per partecipare è necessario non avere fobia dell’acqua e delle attività acquatiche, essere in possesso di invalidità civile e della certificazione medica di idoneità allo sport e per la pratica dell’attività sportiva non agonistica.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 del 20 agosto, il programma definitivo dell’evento sarà valutato e predisposto tenendo conto delle diverse fasce di età, del numero dei partecipanti, delle condizioni psico-fisiche generali, delle abilità e attitudini motorie delle persone coinvolte.

La partecipazione, al pari di tutte le altre organizzate dal Cip, è completamente gratuita.

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a sabato 27 settembre.