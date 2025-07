PAT * «A BRUNICO IL 20 LUGLIO LA FESTA DELL’EUREGIO, FESTEGGIAMENTI APERTI A TUTTI I CITTADINI DI TIROLO ALTO ADIGE E TRENTINO»

09.20 - giovedì 10 luglio 2025

Grandi e piccini da Kufstein ad Ala: il 20 luglio 2025 il territorio che detiene la presidenza, l’Alto Adige, invita la popolazione dell’intera Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino a festeggiare “l’unità nella diversità” e a scoprire la varietà culturale dei tre territori. La Festa dell’Euregio 2025 quest’anno è inserita nella “Festa della Città di Brunico”.

Parteciperanno alle celebrazioni il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il vicepresidente del Tirolo Philip Wohlgemuth.

L’evento comincerà domenica 20 luglio alle ore 14.00, con una sfilata lungo via Bruder Willram a Brunico. Tra gli oltre 30 gruppi partecipanti, un carro allegorico è dedicato all’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. La sfilata attraverserà Piazza Cappuccini e Corso am Graben, via Michael Pacher e via Roma, fino alla Piazza del Municipio, dove alle ore 15.00 avrà luogo una cerimonia ufficiale, presentata da Nicole Abler, accompagnata musicalmente dall’ensemble di ottoni dell’Orchestra musicale giovanile di fiati dell’Euregio: in un dialogo sull’Euregio, i governatori e quattro personalità dei nostri territori euroregionali esporranno il loro punto di vista e le loro visioni sull’Euregio. Dalle ore 13.00 il coro trentino Valbronzale di Ospedaletto (Valsugana) si esibirà sul palco della Piazza del Municipio.

Accanto al palco, per tutta la giornata di domenica, lo stand informativo dell’Euregio fornirà ai visitatori informazioni sulla storia comune, sul presente e sulle offerte dell’Euregio per la popolazione: con un concorso a premi sarà anche possibile vincere un viaggio.

La Festa dell’Euregio offre l’occasione di incontrare la popolazione e si svolge tradizionalmente alcuni mesi prima della fine della presidenza dell’Euregio, che ha una durata biennale. Il 1° ottobre 2025 la presidenza, infatti, passerà dall’Alto Adige al Tirolo. Già venerdì 18 luglio inizierà la Festa della città di Brunico 2025 all’insegna del motto “3 giorni–2 notti–1 festa” con numerosi Live-Act, animata da più di 20 associazioni ed organizzazioni locali.