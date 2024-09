“OLTRE GLI OSTACOLI“ * “COMUNICARE LA DISABILITÀ IN TRENTINO“: «IL CONVEGNO A TRENTO – PALAZZO BENVENUTI, VIA BELENZANI (27/9 – 9.00)»

19.36 - giovedì 19 settembre 2024

È in programma il 1° Convegno “Comunicare la disabilità in Trentino – Prove di dialogo fra enti ed istituzioni” che si svolgerà venerdì 27 settembre p.v. presso l’Auditorium della Banca del Trentino Alto Adige a Palazzo Benvenuti, in via Belenzani, 12 a Trento.

Interverranno:

ANTONELLO BRIOSI – presidente Fondazione Metalsistem

CLAUDIA MORELLI – presidente Anffas

ANNA FOLGARAIT e ANNACHIARA MARANGONI -Uni-Versa

ELENA GABARDI – Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus

CHRISTIAN PLOTEGHER – Associazione Forbici a Cuore

SERENELLA CIPRIANI – presidente cooperativa Impronte

DARIO TRENTINI – presidente UICI

PAOLO DEGIOVANNI – Muse

MASSIMO BERNARDONI presidente Comitato italiano paralimpico

FAUSTO MANZANA FM

SENATORE PIETRO PATTON

MARIO TONINA Assessore alla salute e alle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento.