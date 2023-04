MUSE – TRENTO * “WILD CITY PARTY“: « UN POMERIGGIO ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI IN CITTÀ, TRA TECNOLOGIE IMMERSIVE E VISITE GUIDATE IL 15/4 (15.00-19.00) »

16.56 - sabato 8 aprile 2023

Wild City party. Sabato 15 aprile, dalle 15 alle 19. Attività comprese nel biglietto di ingresso al MUSE. La città è popolata da molti esseri viventi che, con strategie e adattamenti a volte sorprendenti, si trovano a loro agio anche in un ambiente di origine umana. Nell’ambito della mostra WILD CITY, recentemente inaugurata al MUSE, sabato 15 aprile 2023 dalle 15 alle 19 si terrà Wild City party, un pomeriggio dedicato alle famiglie e a bambini e bambine per conoscere i nostri coinquilini non umani tra spettacoli, angoli tematici, laboratori e quiz interattivi.

Il programma prevede: visite animate alla mostra Wild City in compagnia dello zoologo Professor Felipe Corazon; laboratori creativi per realizzare pipistrelli con materiali di recupero; Mosquito Alert, ossia la possibilità di aderire a un progetto di Citizen Science raccogliendo dati sulle zanzare che disturbano la nostra vita quotidiana e un Entomoshow per scoprire quali insetti vivono nelle nostre case.

E ancora: Senti chi canta, per riconoscere chi produce – tra le case dei centri abitati – canti, versi e strani rumori; Bug Hotel, laboratorio per imparare a creare un rifugio per gli insetti utilizzando materiali naturali.

Tra le proposte più originali, Bat don’t sbat per capire come fanno i pipistrelli a muoversi al buio. Grazie a uno speciale dispositivo sarà possibile infatti sperimentare in prima persona come funziona l’ecolocazione ed evitare gli ostacoli.

Prossimo appuntamento

13 maggio, dalle 15 alle 19

Planet party. Come affrontare le grandi sfide della sostenibilità?

Un pomeriggio all’insegna della sostenibilità tra tecnologie immersive, visite guidate, angoli di approfondimento e una curiosa caccia al futuro tra reale e virtuale.