MUSE – TRENTO * “PLAY“: « L’EVENTO DEDICATO AI GIOCHI DA TAVOLO, APERTO AL PUBBLICO DI TUTTE LE ETÀ (11/6 -10.00) »

18.13 - martedì 6 giugno 2023

Centinaia di giochi da tavolo, giochi di ruolo, anteprime, presentazioni, cosplay e la partecipazione di Just Games Night Live, Max Pinucci, Simone Delladio, Danilo Sabia, Zach Smith, Matteo Bisanti e Lisa Perego.

Divertirsi con i giochi da tavolo a tema preistoria, botanica, biologia, spazio, fisica, sostenibilità e moltissimi altri. Provare il gioco di ruolo dal vivo nel villaggio vichingo, oppure immergersi nel fantastico mondo delle miniature. Parlare con gli autori di giochi, con artisti e influencer: sono solo alcune fra le esperienze che potremo vivere al MUSE domenica 11 giugno 2023, dalle 10 alle 19, per la quarta edizione di Play MUSE, l’evento dedicato ai giochi da tavolo, aperto al pubblico di tutte le età. L’appuntamento nasce dalla consolidata collaborazione tra il MUSE, il museo delle scienze di Trento e l’associazione Volkan – La Tana dei Goblin Trento e porta al MUSE centinaia di giochi da tavolo, accompagnati da una serie di ospiti legati al panorama gaming sia locali che nazionali che si intratterranno con il pubblico, faranno provare delle novità ludiche, racconteranno le loro esperienze in questo bellissimo mondo.

Durante Play MUSE il museo si vestirà a festa e tutte le sale espositive, le aule didattiche e la sala conferenze saranno allestite con tavoli da gioco. Oltre ai titoli a tema che esplorano le varie aree scientifiche verrà riproposta anche l’apprezzatissima area Gioco Libero, nella quale si potranno intavolare giochi di tutti i generi, tra grandi classici e ultime novità. Sarà presente anche una selezione dei candidati al Goblin Magnifico, annuale premio conferito dalla Tana dei Goblin nazionale, e i vincitori degli anni passati. Meteo permettendo, verrà allestita nel parco MUSE una sezione dedicata ai giochi in legno nel parco del museo, in cui sarà possibile provare giochi classici come il Cornhole oppure un Carcassonne gigante.

All’interno del villaggio vichingo sarà possibile provare l’esperienza del gioco di ruolo dal vivo ed entrare nell’ambientazione degli eventi LARP che vengono organizzati da Volkan durante l’anno. Saranno presenti i giochi di miniature con il supporto dell’associazione Asgard Aldeno e i cosplay di Star Wars, Ghostbusters e Harry Potter a cura di SaberGuild Trento.

E ancora un’area dedicata alla pittura delle miniature da gioco, un’area costuming, uno spazio dedicato ai prototipi con i giochi Hollow glass e Terra 2050, l’area in cui provare i giochi vincitori del premio Goblin Magnifico e – per una gara da veri campioni – la sfida al Goblin in nove tappe da giocare in tutto il museo.

Tra gli ospiti speciali, il gruppo di creator di Just Games Night Live (Lorenzo Gentile, Alex Donati, Flavio de Leonardis), Max Pinucci di Hun in the Sun, Simone Delladio, artista trentino in forza a Sergio Bonelli editore, gli autori Danilo Sabia (Wendake, Anunnaki), Zach Smith (Chur games, Circadians: Caos e Ordine), Matteo Bisanti di Ludo Labo e Lisa Perego (Università di Modena).