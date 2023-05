MUSE – TRENTO * “PLANET PARTY“: « PER CAPIRE COME AFFRONTARE LE GRANDI SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ, TRA TECNOLOGIE IMMERSIVE E VISITE GUIDATE (13-5 – 15.00) »

14.19 - giovedì 11 maggio 2023

Nel corso della settimana di Festival dello Sviluppo sostenibile curato da ASviS, il MUSE organizza – sabato 13 maggio dalle 15 alle 19 – il Planet Party, un pomeriggio all’insegna della sostenibilità. Tra tecnologie immersive, visite guidate, angoli di approfondimento e una curiosa “caccia al futuro”, l’evento affronta con un taglio coinvolgente e adatto a bambine e bambini i temi di grande attualità, come la gestione dei rifiuti, i consumi energetici, il riciclo, l’Agenda 2030 e anche esperienze sensoriali negli orti. Momento di punta sarà l’inaugurazione alle 18 di “Lacrima” dell’artista newyorkese Mary Mattingly, un grande orologio ad acqua che realizzata per il MUSE come riflessione sulla crisi climatica nell’ambito del programma NxT, che verrà messo per la prima volta in funzione.

Il programma delle attività si sviluppa in tutti gli spazi del museo e prevede corner tematici con attività continuative per tutto il pomeriggio e proposte a orario specifico. Caccia al Futuro, ad esempio, sarà un percorso a tappe con indizi per costruire insieme un futuro più sostenibile e arrivare al tesoro finale (in collaborazione con ITAS Mutua); Planet Quiz, sarà invece una sfida accattivante e divertente a colpi di click per scoprire indizi nascosti visitando le sale del museo. Rifiuto dove ti metto? Insegna in modo creativo e divertente a riconoscere i rifiuti perché, a volte, differenziare non è così semplice. Enjoy Lavazza full immersive Experience propone un viaggio con l’oculus nelle piantagioni del Messico in Chiapas dove la Fondazione Lavazza nel 2019 ha avviato un progetto per le comunità locali di caffè con Luis Dreyfus Company (in collaborazione con Lavazza Group).

Spaghetti Challenge è invece una divertente sfida collaborativa dove chi partecipa verrà coinvolto nel costruire una struttura fatta di…spaghetti! Un modo insolito per riflettere, giocando sul senso dell’obiettivo 17 dell’Agenda 2030.

Alla Sfera NOAA, Consumi energetici? Numeri, non aggettivi racconta quanto consumano davvero i nostri strumenti elettronici mentre Nerino il concime sostenibile è la storia del nutrimento delle piante, delle sue varianti, i suoi segreti e i processi che trasformano i nostri scarti in migliorie per il suolo e cibo per le piante. A cura di Andrea Cristoforetti della Fondazione Edmund Mach.

All’esterno del MUSE, negli orti, sarà possibile partecipare a Riconnettiti alla terra, esperienza meditativa sensoriale nel verde urbano tra profumi, colori, forme ed emozioni. A cura di Anna Molinari, istruttrice di Forest Bathing.

Il momento clou del pomeriggio sarà alle 18 con l’inaugurazione di “Lacrima” di Mary Mattingly e la prima accensione dell’orologio ad acqua che l’artista newyorkese ha realizzato per il MUSE come riflessione sulla crisi climatica.

L’evento Planet Party si inserisce all’interno del programma Kid Pass Days.

Media partner Giovani Genitori e Sfera Mediagroup.

APPROFONDIMENTO | “Lacrima” di Mary Mattingly

L’opera “Lacrima” misura idealmente il tempo del clima, in particolare delle Dolomiti e del ghiacciaio della Marmolada.

È una performance lenta che invita a riflettere sulle acque dei nostri ghiacciai che corrono via, sulla terra che racchiude questo bene prezioso, sulle falde acquifere che custodiscono nel suolo e nel tempo questa risorsa, sull’importanza di antiche tradizioni custodi del rapporto con l’acqua.

È anche una performance partecipativa che coinvolge l’artista Mary Mattingly ideatrice dell’opera e i partecipanti al workshop “Un vaso per Mary”, nell’ambito del progetto NxT – Formazione e Trasformazione e della piattaforma creativa del museo che indaga le più urgenti questioni ambientali “We Are the Flood | Noi siamo il diluvio”.

A sostenere il programma NxT sono Lavazza Group, Sustainability Partner del MUSE, e Acqua Levico, Special Sponsor.

