MUSE – TRENTO * “MASTERCLASS“: « PROGETTAZIONE ACCESSIBILE ED INCLUSIVA, INTERVENTI E WORKSHOP PER CONDIVIDERE BUONE PRATICHE (12-13/6) »

16.30 - mercoledì 24 maggio 2023

La progettazione accessibile e inclusiva per i musei: la Masterclass al MUSE. Lunedì 12 e martedì 13 giugno 2023, iscrizioni aperte fino al 5 giugno su www.muse.it. Design strategy e progettazione accessibile, genere, identità e linguaggio inclusivo, equità e diversità nei musei contemporanei e del futuro e tecnologie per l’inclusione, sono i temi prioritari trattati dalla Masterclass proposta dal MUSE il 12 e 13 giugno 2023 e rivolta a professioniste e professionisti che operano nei musei, studentesse, studenti e stakeholder in ambito culturale.

Due giorni di interventi e workshop per condividere strumenti e buone pratiche. Un’opportunità di alta formazione sui più recenti approcci di progettazione accessibile e inclusiva per i pubblici museali. La Masterclass è realizzata con il supporto di enti e associazioni del territorio e con il patrocinio del Comitato Nazionale Italiano di ICOM e dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici e rientra tra le iniziative legate al decennale del MUSE.

“I musei sono luoghi di conoscenza, ispirazione e bellezza, ma possono diventare luoghi sfidanti per le persone con disabilità, con esigenze particolari o con fragilità. Questa Masterclass sarà un’opportunità, per far incontrare persone, far girare idee e buone pratiche, condividere strumenti, prospettare soluzioni: una risposta al bisogno di cambiamento e alla richiesta di partecipazione che ogni museo, piccolo o grande che sia è chiamato a cogliere”, queste le parole di Michele Lanzinger, direttore MUSE e presidente ICOM Italia, che aprirà i lavori lunedì 12 giugno 2023 alle 9.30 con Fausto Barbagli, presidente ANMS, e di Roberto Ceccato, dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento.

Nella mattina si affronteranno tematiche quali: “Tra benessere e inclusione sociale. Verso il museo per tutte e tutti” con Lucilla Boschi, coordinatrice della commissione tematica Accessibilità museale di ICOM Italia, “L’accessibilità efficace: abbattere le barriere per promuovere il cambiamento dei musei”, con Maria Chiara Ciaccheri, museologa esperta di accessibilità, “Progettare esperienze inclusive” con Andrea Cattabriga, strategic designer e ricercatore dell’Università di Bologna, “L’intersezionalità nei musei: una lente per capire e includere i diversi pubblici” con Lucia Martinelli, Ricercatrice Senior MUSE e Presidente dell’European Platform of Women Scientists.

Nel pomeriggio saranno esplorate e approfondite le tematiche “Musei, identità di genere e attivismo” con Nicole Moolhuijsen, ricercatrice e freelance, University of Leicester e We Exhibit; “L’importanza di un linguaggio plurale” con Alessia Tuselli, ricercatrice Centro Studi Interdisciplinari di Genere, Università di Trento; “Accessibilità: la cultura attraverso i sordi” con Valentina Bani, guida LIS e Carlo di Biase, esperto di accessibilità per persone sorde, e “Linguaggio semplice e accessibilità ai contenuti” con Anffas Trentino Onlus.

Il giorno successivo, martedì 13 giugno, i lavori avranno inizio con una riflessione su “Accesso alla cultura per le persone cieche e ipovedenti” trattato da Monica Bernacchia, responsabile Ufficio Comunicazione del Museo Tattile Statale Omero. Si parlerà quindi di “Accessibilità comunicativa alla cultura. Il possibile contributo della CAA” con Antonio Bianchi del Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Ledha e si approfondirà il contributo che la scrittura in simboli può dare all’inclusione sociale.

A seguire, Silvia Mascheroni, Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Pisa e ICOM Italia interverrà sul tema “Educare al patrimonio culturale per cittadinanze plurime e consapevoli”.

Il pomeriggio sarà dedicato alla progettazione delle esperienze, grazie a un workshop condotto da Andrea Cattabriga, strategic designer e ricercatore, Università di Bologna e alle riflessioni finali.

Il programma prevede anche spazi e occasioni di confronto più informali, nei quali poter scambiare opinioni, spunti e fare networking. Tra le proposte, una visita immersiva nella serra tropicale e la possibilità di visitare la mostra ideata da Lavazza Group e da Rete Italiana di Cultura Popolare, che espone alcune fotografie del progetto “A.A.A.: Accoglie, Accompagna, Avvicina”.