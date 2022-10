MUSE – TRENTO * M’AMMALIA 2022: « TRA VERDE E ROSSO, MAMMIFERI IN ESPANSIONE O IN PERICOLO? DAL 25/10 AL 4/11 »

12.20 - giovedì 20 ottobre 2022

M’ammalia 2022. Tra verde e rosso: mammiferi in espansione o in pericolo? Martedì 25 ottobre alle 18.30: incontro “L’innocenza del pipistrello. Storie di virus, pipistrelli e umani”, con Stefania Leopardi. Sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle 14.00: Giornata di attività a tema al museo.

Venerdì 4 novembre alle 17.30: dialogo “Sulle tracce del lupo. Dal rischio di estinzione al ritorno, con un occhio al futuro”. Con Luigi Boitani.

Alle 18.45, inaugurazione della mostra immersiva “Nella mente del lupo”

Come stanno i mammiferi italiani, sono in espansione o in pericolo? È la domanda attorno a cui ruota il programma di M’ammalia 2022, l’iniziativa organizzata e coordinata dall’Associazione Teriologica Italiana (ATIt) in tutta Italia e oggi giunta alla sua quattordicesima edizione. Una preziosa occasione per far conoscere i mammiferi, le loro caratteristiche, gli ecosistemi di cui fanno parte e le loro problematiche di conservazione. Al MUSE, dal 25 ottobre al 4 novembre, nel programma di M’ammalia si susseguono un incontro dedicato ai pipistrelli, una giornata di porte aperte con tante attività a tema e l’inaugurazione della mostra “Nella mente del lupo” evento di punta del programma che vedrà la partecipazione di Luigi Boitani, massimo conoscitore e primo ricercatore italiano a studiare questo grande carnivoro, che sarà protagonista dell’incontro “Sulle tracce del lupo. Dal rischio di estinzione al ritorno, con un occhio al futuro”.

“Tra i mammiferi italiani – spiega l’Associazione Teriologica Italiana – alcune specie sono decisamente in ripresa, come il lupo, mentre altri, come il pipistrello endemico della Sardegna o l’orecchione sardo, sono a rischio critico di estinzione. Alcune specie non rischiano di scomparire nel breve termine, ma hanno popolazioni in declino, come la lepre variabile la cui distribuzione sull’arco alpino è frammentata e messa a dura prova dal riscaldamento climatico. In tempi di cambiamenti climatici e trasformazioni ambientali, la situazione della fauna italiana è molto dinamica e se alcuni mammiferi necessitano di urgenti interventi di conservazione per preservarne le fragili popolazioni, altri, i più plastici e adattabili, sono oggi – per il loro numero consistente – una sfida gestionale”.

Tra gli strumenti più importanti per la valutazione dello stato di conservazione e del rischio di estinzione delle specie ci sono le Liste rosse dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN). A queste si affianca un nuovo strumento, una versione più ottimista in base alla definizione data dalla IUCN: le Liste verdi che permettono di valutare la ripresa di specie un tempo minacciate, verificare se la loro distribuzione attuale è comparabile a quella originaria e quindi di misurare l’efficacia delle azioni di conservazioni adottate. Verde o rosso? Tra i mammiferi italiani chi si colloca nella lista rossa e chi nella verde?

PROGRAMMA

Martedì 25 ottobre > alle 18.30, incontro: L’innocenza del pipistrello. Storie di virus, pipistrelli e umani. Stefania Leopardi, veterinaria, ricercatrice in virologia con una profonda conoscenza dei chirotteri ci racconta la delicatezza di questi mammiferi volanti ma soprattutto perché sono considerati serbatoio di virus potenzialmente pericolosi, anche per l’uomo. Modera Laura Scillitani. Ingresso gratuito con prenotazione su Ticketlandia

Sabato 29 e domenica 30 ottobre > dalle 14.00 Giornata a tema al museo con attività e proposte a tema. Tra queste, Mammiferi al semaforo, una sorta di “caccia al tesoro” per individuare le specie di mammiferi e scoprirne minacce e status di conservazione. Oppure Souvenir dalla CITES, oggetti e reperti di specie particolarmente protette, sequestrati dal Nucleo carabinieri della CITES, che raccontano le minacce di conservazione e il mercato nero che ruota attorno a queste specie. Infine Mammaliquiz: Verde, rosso e …. procione sfide e giochi a colpi di smartphone a tema mammiferi.

Venerdì 4 novembre > alle 17.30, dialogo: Sulle tracce del lupo. Dal rischio di estinzione al ritorno, con un occhio al futuro. Con Luigi Boitani, professore emerito presso la Sapienza, massimo conoscitore del lupo e primo ricercatore italiano a partecipare ai piani di gestione dei grandi carnivori a partire dagli anni ‘70, che ci racconta la storia di un grande successo di conservazione e delle sfide che comporta la coesistenza con una specie che scatena emozioni intense e discordanti. Modera Laura Scillitani. Ingresso gratuito con prenotazione su Ticketlandia

Alle 18.45: inaugurazione della mostra immersiva “Nella mente del lupo”. Come “ragiona” un giovane lupo? Quali sono i codici con cui la sua mente legge la realtà? Cosa prova quando viaggia tra boschi e crinali oppure mentre riposa nella tranquillità di una prateria all’alba? Quali strategie adotta per attraversare una strada, predare, esplorare un paese di notte o fuggire da un aggressivo cane da guardiania, posto alla protezione del bestiame? Grazie alla tecnologia immersiva e a un approccio sensoriale ed empatico, la mostra “Nella mente del lupo” trasporta il visitatore in un posto “speciale”, che ha le forme di luoghi naturali familiari all’uomo, vissuti però con le difficoltà, emozioni e necessità di un animale selvatico. La mostra è realizzata all’interno del Progetto LIFE WolfAlps EU. Ingresso gratuito con prenotazione su Ticketlandia.