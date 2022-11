MERCURIO SOCIETÀ COOPERATIVA * “ UPLOADSOUNDS 2022“: « I MARLENE KUNTZ A TRENTO, IN PROGRAMMA AL TEATRO SANBÀPOLIS IL 26/11 »

11.38 - martedì 08 novembre 2022

Si avvia verso la conclusione il percorso di UploadSounds 2022, e mentre la giuria prosegue la selezione dei 12 finalisti del contest si avvicina la data della grande finale, che sarà chiusa in bellezza dai Marlene Kuntz. Il concerto della storica band cuneese, che sabato 26 aprile porterà sul palco del Teatro Sanbàpolis il suo “Karma Clima” tour, sarà aperto dall’esibizione del progetto vincitore del concorso dedicato ai giovani talenti della musica di Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Saranno i Marlene Kuntz a chiudere con il loro concerto la grande finale di UploadSounds 2022, in programma sabato 26 novembre al teatro Sanbàpolis di Trento. La storica rock band cuneese, che dopo l’uscita del nuovo disco, “Karma Clima”, sta girando l’Italia in lungo e in largo con un tour di grande successo, sarà la ciliegina sulla torta di una giornata tutta all’insegna della musica, quando, al termine di una giornata di audizioni, saranno proclamati i vincitori del contest dedicato ai migliori progetti musicali under 35 dell’Euregio.

I Marlene Kuntz sono Cristiano Godano (voce, chitarra), Luca Lagash Saporiti (basso), Riccardo Tesio (chitarra) e Davide Arneodo (tastiere). Nati nel 1992 a Cuneo, i Marlene Kuntz si fanno conoscere al grande pubblico nel 1994 con il loro primo album, “Catartica”, che contiene già molti di quelli che diventeranno i “classici” della band. Da allora 30 anni di carriera, 10 album in studio, 4 dal vivo, 8 raccolte, 10 colonne sonore (l’ultima, quella per il film “Io sono Vera” di Beniamino Catena, uscita il 17 febbraio 2022), 1 disco d’oro, innumerevoli tour in Italia e all’estero. “Karma Clima” è il nuovo progetto esperienziale del gruppo culminato, a settembre 2022, con l’uscita del nuovo lavoro discografico, registrato durante tre residenze in Piemonte (Ostana, birrificio Baladin di Piozzo, borgata Paraloup), territori-contenitori di tematiche urgenti: sviluppo economico alternativo, turismo sostenibile e creativo, questione ambientale. Un’opera ampia e profonda, un progetto artistico e sociale che unisce musica e difesa dell’ambiente, portato sui palchi di tutta Italia durante l’omonimo tour, partito lo scorso 2 ottobre dalla Sicilia, che oltre al nuovo disco regala ai fans le emozioni dei brani più conosciuti del repertorio della band cuneese. I nove brani del disco sono ciascuno un grido, una presa di coscienza di ciò che sta accadendo al pianeta.

I biglietti per la grande finale di UploadSounds ed il concerto dei Marlene Kuntz del 26 novembre, dal costo di 8 euro più i diritti di prevendita, sono in vendita attraverso i canali del Centro Culturale Santa Chiara.

Ad aprire il concerto dei Marlene Kuntz, saranno i vincitori del contest, che saranno proclamati poco prima, assieme al miglior progetto under 21, e che, assieme al secondo e al terzo classificato, si aggiudicheranno i ricchi premi del valore complessivo di 15 mila euro messi in palio da UpoladSounds, da destinare, attraverso progetti mirati, alla crescita professionale dei progetti vincitori. A valutarli, una giuria di qualità composta da grandi nomi del mondo della discografia e della musica, tra cui manager, produttori musicali e discografici delle principali etichette, sia major che indipendenti.

UploadSounds è un progetto di Mercurio Società Cooperativa, Associazione Be It Verein e Die Bäckerei, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Land Tirolo, Regione autonoma Trentino – Alto Adige, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Comune di Trento, Itas Mutua, con il patrocinio di Euregio. In collaborazione con Cooperativa Sociale Smart e Fondazione Caritro.

