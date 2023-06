MART – ROVERETO (TN) * SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE: « ONLINE TRE NUOVI BANDI CON PARTENZA IL PRIMO SETTEMBRE »

17.30 - mercoledì 14 giugno 2023

Che progetti hai per il prossimo anno? Dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 completa la tua formazione al Mart di Rovereto. Hai tempo fino a venerdì 21 luglio per mandare la tua candidatura! Hai meno di 29 anni? Hai terminato gli studi e non stai ancora lavorando? Sogni di diventare una/un professionista della cultura? Il Mart è il museo che stai cercando!

Sono online i nuovi progetti del Mart per il Servizio Civile Provinciale:

Dalla carta stampata ai reel. La comunicazione culturale al Mart

(Un posto all’Ufficio comunicazione – Stampa)

La realtà museale dalla prospettiva dell’ICT

(Due posti all’Ufficio informatico)

The floor is yours. Musei europei in rete

(Un posto all’Ufficio comunicazione – Progetti Speciali)

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.serviziocivile.provincia.tn.it

Come fare?

Per partecipare al Servizio Civile è necessario:

Iscriversi allo SCUP seguendo le istruzioni riportate qui: ADESIONE. Scegliere il progetto che fa per te all’interno del menù PROGETTI

Per partecipare al bando del Mart:

Leggi bene le informazioni sul progetto e le schede allegate

Invia la tua candidatura, il tuo CV e copia del documento di identità a mart@pec.mart.tn.it

oppure consegna la tua domanda all’Amministrazione del museo dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 16.00

Le candidature per i progetti vanno inviate entro il 21 luglio 2023